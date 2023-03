El protocol de violència sexual de l’EMT de València s’activa 9 vegades i 850 dones usen les parades violeta

Un total de 850 dones han fet ús d’aquest servei de parades a demanda de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València al llarg del 2022. Quant a les línies on més s’ha sol·licitat, està la línia 4 Port-Natzaret-Poeta Querol, la línia 93 Av. del Cid-Passeig Marítim i la línia 9 Estació del Nord- La Torre-Sedaví-El Forn d’Alcedo.

El compromís per la igualtat i la no-discriminació s’ha convertit en un eix primordial en l’EMT de València i, de manera transversal, està present en cadascuna de les seues accions internes i externes emmarcades dins del seu Pla d’Igualtat i amb la implicació de tota la plantilla.

En aquest sentit, l’EMT va posar en marxa el 2021 el servei de les parades violeta amb l’objectiu de contribuir a tindre una ciutat més segura i igualitària mitjançant un transport públic de qualitat. El servei ofereix la possibilitat a les dones usuàries que viatgen soles, acompanyades d’una altra dona o d’una persona dependent de sol·licitar una parada a demanda dins del recorregut de les 23 rutes nocturnes. La posada en marxa de la nova xarxa nocturna ha permés ampliar aquest servei a les 23 línies (4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3) que funcionen de nit (abans hi havia 11 línies nocturnes).

D’aquesta manera, poden fer una parada més pròxima a la seua destinació amb l’objectiu de previndre possibles situacions de risc que posen en perill la seua integritat física. Quan les usuàries accedeixen a l’autobús, poden sol·licitar aquest servei al conductor o conductora i indicar-li el lloc en què volen baixar, sempre que estiga dins de la ruta de l’autobús mateix i no supose un risc per a la circulació ni la seguretat del passatge.

Protocol d’actuació per a casos de violència sexual a persones:

El 2021 també es va posar en marxa un protocol d’actuació per a casos de violència sexual a persones usuàries, que inclou l’habilitació d’un telèfon específic per a facilitar que la víctima puga denunciar els fets de manera ràpida a través de WhatsApp o Telegram. El maig del 2022, l’entitat va ampliar aquest protocol per incloure-hi també les agressions contra persones LGTBIQ+. D’aquesta manera, les víctimes d’una agressió per la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere també poden denunciar aquests fets a través de WhastApp o Telegram.

Durant l’any 2022, el protocol s’ha activat en nou ocasions, mentre que s’han rebut diverses consultes sobre aquest a través del telèfon habilitat o l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Com tots els anys, l’EMT té previst reforçar la informació sobre aquests serveis en diferents punts informatius al carrer amb vista a les Falles i l’augment previsible de la mobilitat nocturna. L’objectiu és que tota la ciutadania conega l’existència de les parades violeta i el protocol contra la violència sexual i agressions LGTBI-fòbiques.

Giuseppe Grezzi, president de l’EMT, assenyala: “És important que hi haja aquest tipus de servei i que les usuàries puguen recórrer-hi en cas de necessitar-ho. Amb aquests serveis pioners de l’EMT sumem esforços perquè les dones, que són les que més utilitzen el transport públic i les que lamentablement més exposades estan a patir situacions de risc, es moguen lliures per València i la seua àrea metropolitana”.

“Des del Govern de Joan Ribó sempre hem treballat per impulsar accions en tots els àmbits i lluitar contra la violència sobre les dones, també en el transport públic”, ha afegit Grezzi. El regidor destaca, “Adoptem la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les actuacions que fem. Un altre exemple en són les noves marquesines, que incorporen millores com un punt de llum en la parada mateixa per a dotar de més sensació de seguretat durant la nit”.

Una dada a tindre en compte quan parlem de perspectiva de gènere en el transport públic és el perfil de persona usuària en els autobusos d’EMT: dona (66,5%), treballadora per compte d’altri (52,9%), amb una edat mitjana de 43,1 anys, amb estudis mitjans o superiors i que, majoritàriament (81,4%), viu a València. Quant al comportament, es tracta d’una persona usuària que fa servir EMT cada dia (50,7%) per a treballar o estudiar i agafa majoritàriament entre dues i tres línies diferents.