El PSPV de Benidorm demana la destitució de l’edil imputat en la trama de la màfia russa i acusa l’alcalde de mentir

“És inacceptable que l’alcalde no haja retirat ja les competències a Lorenzo Martínez veient que no dimiteix. No pot continuar detenint delegacions tan importants com la de Seguretat Ciutadana”. El portaveu socialista en l’Ajuntament de Benidorm, Rubén Martínez, ha denunciat que l’alcalde popular, Toni Pérez, “ha mentit a la ciutadania per dir i reiterar nombroses vegades que el regidor de Seguretat Ciutadana no estava imputat en el cas de la presumpta trama de la màfia russa”.

L’edil va declarar dilluns davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm en la causa oberta per una presumpta xarxa de blanqueig de capitals del crim organitzat rus. Lorenzo Martínez es va limitar a contestar les preguntes del seu advocat i va negar qualsevol implicació en la pretesa trama.

“Tant l’alcalde com l’edil mateix van mentir a la ciutadania i a la corporació municipal”, assegura el portaveu socialista. “Ens van dir que no sabien res i que no estava investigat. Hui sabem que la seua imputació és real”, ha afirmat.

El portaveu socialista ha reclamat a l’edil de Seguretat Ciutadana que done totes les explicacions sobre la seua imputació i que no s’escude en el dret de no declarar. “Quan no tens res a amagar, assumeixes les teues responsabilitats i dones totes les explicacions davant el jutge i davant la ciutadania”, ha dit Rubén Martínez.

El dirigent socialista ha instat l’alcalde a “donar la cara” i a “prendre mesures immediates si el regidor de Seguretat Ciutadana no dimiteix”. “És inacceptable que l’alcalde no haja retirat ja les competències a Lorenzo Martínez veient que no dimiteix. No pot continuar detenint delegacions tan importants com la de Seguretat Ciutadana”, ha apuntat.

També ha demanat a la direcció provincial i autonòmica del PP que donen explicacions sobre la situació de l’edil popular investigat. “Després de la imputació de Lorenzo Martínez, haurien d’assumir les seues responsabilitats i actuar en conseqüència i amb coherència”, ha remarcat.