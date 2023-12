El PSPV calcula que el contracte de Benidorm aprovat pel PP amb objeccions de l’interventor costarà 500 milions

El ple de l’Ajuntament de Benidorm va aprovar dilluns, amb els vots a favor del grup municipal del PP i en contra del PSPV-PSOE i de Vox, els plecs del contracte del fem, qüestionats amb sis objeccions per l’interventor municipal. Malgrat l’informe de la Intervenció, el consistori governat pel popular Toni Pérez va fer així el primer pas per a licitar el ‘supercontracte’, titlat per l’edil socialista Antonio Charco d’“aberració”. Amb una duració de 15 anys i un altre més de pròrroga, Charco calcula que els costos es dispararan fins a 500 milions d’euros. “Aquesta quantitat s’obté de la suma dels 328 milions de base del contracte, més 16 milions per possibles actualitzacions de preus, més 65 milions extra per fer bé el servei, sumat a l’IVA corresponent”, va indicar el regidor de l’oposició.

Amb el disseny dels plecs, “la licitació està sotmesa a un grau de discrecionalitat incompatible amb els principis de salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa”, segons la fiscalització prèvia de la Intervenció de què ha informat elDiario.es.

Per part seua, el regidor de Neteja Viària, Luis Navarro, va defensar el contracte per a un sistema de recollida de residus “cent per cent eficaç i sostenible” i “molt ambiciós per a complir amb Europa i el que imposa la llei espanyola”, encara que també va reconéixer que “no és un camí senzill”.

L’expedient s’ha remés al llarg de tot el procés a òrgans externs amb la finalitat de comptar amb les “màximes garanties de transparència i solvència” i per a resoldre les “discrepàncies tècniques que han sorgit al llarg d’aquest temps”, va explicar l’edil popular.

Els socialistes benidormers sospiten que els plecs dispararan el cost inicial del contracte. “Donarem més diners a la concessionària per fer bé la seua faena”, va denunciar Antonio Charco, que va titlar els plecs de “frau de llei”, fets a més “per un sastre que fa vestits a mida”. Després de l’anàlisi de la documentació, el PSPV-PSOE considera que, amb aquestes condicions, “perquè faça bé l’empresa la seua faena, [l’Ajuntament de Benidorm] ha de pagar una prima extra”.

La Intervenció municipal també qüestiona de pla la duració del contracte, fins a 16 anys. “Ens trobarem els últims cinc anys amb una maquinària obsoleta i amb uns costos de manteniment exagerats i en condicions molt precàries, amb nombroses avaries que incidiran en la qualitat del servei prestat”, ha advertit Charco. “Sembla que el PP vulga beneficiar l’adjudicatària i perjudicar la ciutat”, va afegir l’edil socialista.

“Qui comença malament acaba malament”, vaticina Vox

José Miguel Sanmartín, l’únic regidor de Vox a Benidorm, també va votar en contra d’un “contracte controvertit abans fins i tot d’eixir a concurs”, segons va afirmar. “Qui comença malament acaba malament”, va advertir.

Sanmartín va destacar una de les objeccions de l’interventor: la base logística ni està ni se l’espera, tal com adverteix l’informe. Després de quasi dos anys des de la proposta inicial, el consistori ni tan sols ha fet cap tràmit per a obtindre el solar.

L’edil de Vox va abundar en el fet que, a pesar que no hi ha ni solar per a la base logística, els plecs n’indiquen el cost detallat al cèntim: “No sabem ni el preu del sòl, però sabem que aquesta base en conjunt ha de costar 8.281.736 euros amb 62 cèntims”. “Sembla que algú tinga fet ja el projecte i valorat”, va etzibar a l’alcalde popular i president de la Diputació d’Alacant. “No li fa una olor rara això? A mi em sembla que això és una cosa molt rara”, va concloure el portaveu de Vox.