PSPV, Compromís i Unides Podem pacten un salari rural per a combatre la despoblació

La Llei de mesures contra la despoblació i per l’equitat territorial avança en el parlament valencià camí de l’aprovació. El projecte legislatiu ha passat dilluns per l’última comissió, en què els grups parlamentaris han acabat de polir la norma impulsada per Presidència de la Generalitat, que es portarà al ple del 29 i 30 de març, l’últim d’aquesta legislatura.

Els partits del Pacte del Botànic han acordat en la fase d’esmenes impulsar una renda agropecuària, un complement salarial per a les persones que complisquen uns criteris determinats, com a mesura d’acció positiva. A proposta de Compromís, l’executiu autonòmic estudiarà una xifra per a les persones que fixen població en municipis d’interior amb activitats lligades a la lluita contra el canvi climàtic o altres formes de benestar social amb perspectiva rural. Per exemple, una ramaderia extensiva que s’utilitze per a la prevenció d’incendis, una explotació d’agricultura ecològica i de regeneració de cultius o activitats lligades a la protecció del paisatge; un pagament per la prestació d’un servei públic.

A la norma s’afig el cognom d’“equitat territorial”, una manera de reforçar el paper d’aquesta llei en la resta de les mesures de l’executiu autonòmic. Es busca “que totes les persones que visquen en l’entorn rural tinguen drets” i impulsar polítiques de discriminació positiva, anar a l’arrel de la despoblació, no sols a les conseqüències. Entre les mesures aprovades dilluns s’obri la porta al fet que els plans sectorials tinguen en compte les singularitats de les zones rurals, tant en l’accés als serveis públics com en la cobertura de places de qui els presten. Alguna de les propostes planteja, per exemple, més puntuació en l’accés a la funció pública per als interins que ocupen una plaça en una àrea despoblada o que les ajudes a rehabilitació d’habitatge siguen diferents de les que es donen en els entorns urbans.

El PSPV i Compromís han acordat retirar algunes esmenes que provocaven conflicte entre els socis. Els valencianistes han deixat caure una clàusula sobre renovables, que ja es regulen en la Llei de canvi climàtic, mentre que els socialistes deixen fora les seues propostes per a accelerar tràmits urbanístics, que Unides Podem també rebutjava per considerar-la poc garantista amb l’autonomia municipal.

L’objectiu base de la llei, que va començar a elaborar l’exconsellera Elena Cebrián fa dos anys, és garantir serveis bàsics als municipis en risc de despoblació, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i promoure mesures per a reactivar el seu teixit socioeconòmic, així com afavorir un desenvolupament ambientalment sostenible i territorialment equilibrat.