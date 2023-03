El PSPV, Compromís i Unides Podem reclamen al PP que deixe de bloquejar la renovació de set òrgans estatutaris

Els grups parlamentaris del Pacte del Botànic obrin la via per a la renovació d’organismes estatutaris i reclamen al PP que pare en el bloqueig. El PSPV, Compromís i Unides Podem han remés un escrit a la Mesa de les Corts Valencianes per a demanar l’obertura del termini per a presentar candidatures a set organismes amb el mandat caducat. El termini vencerà el pròxim 20 de març, cosa que obliga els parlamentaris a arribar a un acord aquesta setmana per al 28 de març, últim ple de la legislatura.

Els cinc partits que aborden la renovació –tots excepte Vox– han mantingut una trobada dimarts per a reprendre les converses, sense un acord fructífer. Els partits plantegen una renovació en paquet, una negociació entre totes les forces amb representació, i retrauen al PP la seua oposició. “El PP s’autoexclou per interessos purament partidistes. Prefereixen mantindre un condemnat per violència a fer el que toca a un partit democràtic i d’Estat”, ha retret Carmen Martínez, portaveu adjunta dels socialistes en al·lusió al candidat de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, que és membre del Consell de Transparència.

A aquesta crítica s’ha sumat la portaveu de Ciutadans, que censura la postura de Carlos Mazón, president del PP de la Comunitat Valenciana. “Deixem-nos de quotes, parlem de perfils que sumen”, ha urgit Mamen Peris, garantint que continuaran negociant “fins a l’últim dia”. El PP, per part seua, critica les “presses” i “l’interés per col·locar membres no independents i amb carnet polític”, però la seua portaveu, Maria José Catalá, ha assegurat que estan disposats a una “negociació sana” i despolititzada.

Per part d’Unides Podem, Estefanía Blanes ha insistit que la seua intenció és que “se sumen tots els grups” a la negociació, que “proposen noms de la seua confiança o el seu criteri” i retrau als populars que es mantinguen en la mateixa actitud des de l’inici de les negociacions. Catalá ha garantit que el PP segueix disposat a arribar a un acord, però ha exigit despolititzar els nomenaments i iniciar una negociació “sana i responsable” entre tots els grups. “Nosaltres sempre hem estat disposats des del respecte i la responsabilitat institucional”, ha asseverat, però “sense pseudoamenaces”.

Els organismes pendents de renovació, que requereixen entre 60 i 66 diputats, són el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparència, el Consell d’Universitats i el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.