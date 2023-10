El PSPV denuncia frau en els nomenaments i els cessaments de càrrecs de l’EMT per haver-se aprovat sense majoria absoluta

El consell d’administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) hauria incomplit la Llei de societats de capital i els seus propis estatuts per haver aprovat des de la seua nova configuració després del canvi de Govern municipal diversos punts sense la majoria absoluta necessària. Com que el PP té tres consellers, Compromís dos i el PSPV i Vox un cada partit, totes les decisions aprovades per majoria simple, és a dir, amb els únics vots a favor dels consellers populars, estarien en dubte segons va denunciar dimarts el PSPV.

La seua portaveu municipal, Sandra Gómez, va advertir dimarts que l’EMT hauria adoptat acords que podrien ser nuls per haver-se aprovat per majoria simple, tot i que hi cal una majoria absoluta. Es tractaria de qüestions com el nomenament del nou gerent, el cessament de l’anterior o el de la responsable de comunicació, entre altres.

Gómez, juntament amb la consellera socialista en l’EMT, María Pérez, va informar que la seua formació han traslladat un escrit a l’empresa municipal alertant d’aquests incompliments i que es podria haver incorregut en la nul·litat dels acords. A més, va apuntar que, si es confirmen aquestes irregularitats, tindria greus conseqüències econòmiques per a l’empresa i per a les persones afectades, per la qual cosa va exigir la compareixença immediata del president de l’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, per a explicar en quina situació està en aquests moments l’empresa.

“Es tracta d’uns fets molt greus dels quals hem tingut notícies en llegir l’acta dels consells d’administració de l’EMT, on hem constatat que els acords que s’han adoptat des del 31 de juliol de l’any 2023 són acords nuls de ple dret, perquè no complien la regla de les majories absolutes que necessiten per a poder ser adoptats en el si d’una societat anònima”, va detallar.

A més, va explicar que els socialistes han sol·licitat també les actes del consell del divendres passat per “comprovar si qüestions com l’organigrama de l’EMT o la signatura d’alguns contractes tampoc van comptar amb la majoria suficient per a ser acordats”. “Hem sol·licitat que, com més prompte millor, se’ns facilite per poder comptar amb tota la documentació”, va postil·lar.

Sandra Gómez va manifestar “la seua sorpresa perquè, si ho confirma el secretari municipal, podrem concloure que aquests acords seran nuls, hauran de retrotraure’s les actuacions amb unes conseqüències personals i econòmiques molt importants”.

“I ací pot haver-hi dues opcions: que hi haja mala fe i engany per a ocultar la fragilitat del Govern de Catalá o que hi haja ineptitud per part del PP i Jesús Carbonell”. Per a aclarir el que ha passat i les conseqüències d’aquesta situació, els socialistes exigiran que s’estudie jurídicament. “Sincerament, estem convençuts de la irregularitat i per això ho hem fet públic”, va afirmar i va explicar que, “si es confirma aquesta denúncia que fem des de la prudència, no té justificació i haurien de donar una explicació urgent davant les possibles repercussions econòmiques i personals”.

El PP defensa la legalitat dels acords

Sobre la denúncia dels socialistes, fonts del PP van comentar que “el secretari municipal present en el consell d’administració considera correctes les votacions dutes a terme i els nomenaments estan elevats a escriptura pública i el notari no hi va posar objeccions”. També s’ha inscrit “en el Registre Mercantil i la registradora no hi va posar objeccions”.

A més van destacar que “el PSOE en aquest moment no va impugnar l’acord” i van afegir que “en dret mercantil, segons la doctrina, les abstencions, els vots nuls i els vots en blanc no computen”.