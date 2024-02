El PSPV denuncia que el regidor de Mobilitat del PP de Castelló no va pagar a temps 134 multes i exigeix que dimitisca

La situació del regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelló, el popular Cristian Ramírez, es complica per moments. La portaveu socialista, Patricia Puerta, va assegurar divendres que Ramírez té 134 multes per aparcar indegudament en la zona blava que “no va pagar dins del termini i en la forma corresponent”. A més, el PSPV-PSOE va acusar l’edil del PP de tractar d’“enganyar” els treballadors encarregats del control de la zona blava de la ciutat “portant en el seu una targeta verda que permet a residents aparcar de manera gratuïta en uns carrers determinats”. Una targeta que, tal com va reconéixer el portaveu del PP, Vicent Sales, “no li donava dret a aparcar al carrer on se li posen les sancions i, a més, està caducada”, va destacar Puerta.

Ramírez, des que el PSPV va denunciar la situació dimecres passat, no ha explicat públicament el rastre de sancions que arrossega el seu vehicle. Es va limitar a assegurar, a través d’una nota de premsa del PP, que denunciarà davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades el regidor socialista Jorge Ribes per la presumpta la filtració de “documents confidencials”.

Els socialistes de Castelló van consultar la matrícula del vehicle de l’edil de Mobilitat en l’aplicació que permet saber les sancions que arrossega un cotxe. Encara que en un primer moment l’equip de Govern va negar de pla els fets, finalment van reconéixer que Cristian Ramírez va pagar 29 sancions de colp després d’acudir a l’Oficina de Recaptació.

El PSPV calcula que Ramírez va haver de pagar dimecres passat més de 2.000 euros per a saldar el deute, “un escàndol majúscul i motiu perquè dimitisca de manera irrevocable”, va afirmar la portaveu Patricia Puerta. Els socialistes de Castelló mantenen que, entre l’1 de febrer de 2023 i el 30 de gener passat, el regidor de Mobilitat hauria acumulat un total de 167 multes. És a dir, quasi 14 multes al mes en un sol any. Unes xifres, si més no, cridaneres per a qualsevol i, singularment, per al regidor responsable del negociat de Mobilitat Sostenible i Ús de l’Espai Públic.

De la xifra global de 167 multes per la zona blava, segons els càlculs del PSPV, Ramírez només n’hauria pagat 33, a raó de 5,25 euros (l’import a abonar per a anul·lar la sanció en les màquines expenedores). Tot això suposa que, presumptament, “hi ha ni més ni menys 134 que no va pagar dins del termini i en la forma corresponent, per la qual cosa ja passen a expedient sancionador per part de l’Ajuntament”, segons Patrícia Porta.

La zona blava, “un aparcament d’ús personal” de Ramírez

El PP es va limitar, per boca del seu portaveu Vicent Sales, a reconéixer dijous que “estèticament no queda bé” que precisament l’edil de Mobilitat acumule aquest volum de multes. No obstant això, l’alcaldessa popular, Begoña Carrasco, va declinar forçar la dimissió del regidor, tal com demanen el PSPV i Compromís. El portaveu d’aquesta última formació, Ignasi Garcia, va assegurar que el responsable de Mobilitat és, probablement l’infractor més gran de la zona blava de Castelló.

Els socialistes van acusar l’equip de Govern de “riure’s dels i les castellonenques” i van criticar l’“absolut despropòsit de versions” al·legades pel PP durant dos dies. Puerta va considerar la insòlita situació “inacceptable per a un regidor que ha de ser exemplar davant els veïns i veïnes de Castelló”.

La portaveu socialista també va lamentar que l’edil Cristian Ramírez “considera la zona blava un aparcament d’ús personal i que, damunt, acumula i acumula multes, amb sancions en paper que podia veure cada dia en el seu cotxe, sense interessar-se a abonar-les”.

El grup municipal socialista va sol·licitar a l’Ajuntament de Castelló informació sobre el nombre de multes, les sancions pagades, les pendents de pagament i l’import total, recàrrecs inclosos, associades al vehicle a nom del regidor de Mobilitat del PP.