PSPV i Compromís exigeixen que la consellera d’Hisenda explique les conseqüències del rebuig del PP a l’objectiu de dèficit

Els grups parlamentaris del PSPV i Compromís registren una petició de compareixença de la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, perquè explique el camí a seguir després que el PP tombara els objectius de dèficit del Govern central. La majoria dels conservadors en el Senat va tornar a rebutjar la senda de dèficit plantejada per l’executiu, que donava a les comunitats autònomes un marge d’endeutament del 0,1% del seu PIB per a enguany. La conseqüència directa del rebuig és que aquest marge torna al punt zero, cosa que redueix la capacitat financera de l’Administració autonòmica.

En el cas valencià, el desajustament és encara més gran, atés que la Generalitat va elaborar els seus pressupostos comptant amb un marge del 0,3%. En concret, són prop de 430 milions d’euros amb què la hisenda autonòmica no podrà comptar per a les seues polítiques públiques. La Generalitat va argumentar en el seu moment que desconeixia el marge autoritzat i treballava amb les previsions de l’autoritat fiscal independent Airef, i posteriorment es va oposar a l’objectiu plantejat en el Consell de Política Fiscal i Financera, on va apuntar que era una decisió injusta.

En concret, Compromís vol que Merino explique “quina solució pensa aplicar el Consell a la retallada en la capacitat de despesa de la Generalitat” i “en què té previst Hisenda retallar”. La portaveu adjunta, Aitana Mas, ha plantejat en un comunicat “amb quina cara exigirà Carlos Mazón a l’Estat un finançament just si no és capaç ni d’exigir al seu propi partit que no condemne la Generalitat a disposar de 400 milions menys per a polítiques públiques”.

Per part seua, els socialistes pregunten què pensa fer el Consell davant la retallada de capacitat de despesa de la Generalitat. “Amb el seu vot en contra, el PP condemna els valencians a una retallada de 432 milions d’euros”, assenyala el partit, que ja fa mesos que insisteix que el Govern del PP i Vox ha unflat els comptes públics i amaga retallades en els seus primers pressupostos.