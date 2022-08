El PSPV-PSOE critica que la Diputació d’Alacant transfereix als municipis un 25% menys de recursos que la de València

Els socialistes d’Alacant han analitzat l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes del 2020 de la Diputació d’Alacant, presidida pel popular Carlos Mazón, que compara les dades amb les altres dues institucions provincials. “Carlos Mazón és un mal president de la Diputació la gestió de la qual perjudica els municipis de la província i a tots els alacantins i alacantines”, conclou el grup socialista.

El PSPV-PSOE considera que la Diputació d’Alacant queda “mal parada”, amb les “pitjors dades de gestió, amb molta diferència, respecte de les diputacions de Castelló i València”. La Diputació d’Alacant transfereix un 15% menys de recursos que Castelló i un 25% menys que València, segons el percentatge de subvencions i transferències respecte de les despeses totals de la institució provincial.

“Quant a la inversió i la despesa per habitant, també la Diputació d’Alacant presenta les pitjors dades”, assenyala el grup socialista en un comunicat. “Una altra dada que clarament demostra la mala gestió de Mazón és l’import de les factures en el calaix de la Diputació d’Alacant, no sols perquè supera les quantitats de les diputacions de València i Castelló, sinó perquè és l’única que incrementa la quantitat de factures sense tramitar respecte del 2019, ja que ha passat de 10, 8 milions del 2019 a 16,4 milions el 2020, mentre que València i Castelló han reduït els imports respecte del 2020”, afig.

“Però la cosa més preocupant”, postil·la el PSPV-PSOE, “és que l’informe correspon al 2020, el primer any íntegrament gestionat per Mazón com a president de la Diputació i aquesta situació, lluny de millorar, ha empitjorat a conseqüència de la incompetència i total absència” del secretari general del PP valencià en la institució provincial, “com demostren les dades d’execució del pressupost del 2022 en el primer semestre, que han sigut les pitjors des que es disposen dades”.

El grup socialista ha exigit al PP que, “pel bé dels municipis de la província d’Alacant, impulse el relleu de Mazón com a president de la Diputació, per la seua incapacitat per a gestionar-la i el seu menyspreu a la institució que només utilitza per a la seua campanya electoral”.