Puig afirma a pregunta d’Unides Podem que és “molt difícil” revertir la il·legalitzada ZAL del port de València

“Fa més de vint anys que els veïns i les veïnes de la Punta van veure amb impotència que el Partit Popular imposava un projecte amb la zona d’activitats logístiques (ZAL) que va ignorar per complet el seu medi de vida i que va suposar haver d’abandonar la seua llar per deixar passar unes obres en favor dels interessos econòmics aliens al benestar de la pedania. Senyor president, té l’oportunitat de comprometre’s amb la reparació de les famílies de la Punta. Quines mesures pensa prendre el Consell per reconéixer i reparar el mal econòmic i moral que han patit les famílies de la Punta al cap de més de 20 anys de lluita veïnal?”.

La portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima, va traslladar aquesta pregunta al president del Govern valencià, Ximo Puig, durant la sessió de control que va tindre lloc dijous en les Corts, a col·lació de l’última sentència que per tercera vegada declara il·legal la ZAL del port de València per estar en sòl d’especial protecció agrícola i per haver-se tramitat amb una avaluació ambiental estratègica simplificada en compte d’ordinària.

Puig va assegurar que no comparteix com va fer el projecte el Consell del PP ni tampoc com es va tractar les persones que vivien a la Punta, però va afirmar que el seu Govern s’ha trobat “una situació que és molt difícil de revertir”.

El president va lamentar que “l’horta està arrasada, els terrenys estan expropiats, les parcel·les urbanitzades i els vials construïts amb més de 160 milions d’euros de diners públics invertits”.

Puig es va referir a la proposta feta el cap de setmana passat per la vicealcaldessa Sandra Gómez en la línia de recuperar una part dels terrenys de la ZAL per fer-hi un corredor verd: “No podem canviar els fets, però sí aportar millores. Ara també està plantejant-se la possibilitat d’ampliar els terrenys amb un corredor per a connectar el Parc de Desembocadura amb l’Albufera”.

Finalment, Puig va comentar que “la Generalitat apostarà sempre per un equilibri que siga la millor eixida per a la ciutadania i que supose la creació d’ocupació i al mateix temps que siga compatible amb el medi ambient”.

El debat es va produir 24 hores després del que es va esdevindre en el Congrés dels Diputats, en què els socialistes, el PP, Ciutadans i Vox van votar en contra d’una moció presentada per Compromís que demanava al Govern que no recorreguera contra la sentència que declara il·legal la zona d’activitats logístiques del Port de València, que es buscara una nova ubicació i la reconversió en un corredor verd.