Puig prepara el Grup Socialista per a l’oposició en les Corts Valencianes

L’expresident de la Generalitat Ximo Puig prepara el Grup Socialista per fer oposició en les Corts Valencianes. El president i diputat del PSPV ha organitzat unes jornades interparlamentàries per armar el partit durant aquests quatre anys i construir una alternativa a l’executiu del PP i Vox.

Puig, que dijous serà nomenat senador per designació territorial i compaginarà la faena en totes dues cambres, vol formar una mena de govern paral·lel des de les Corts Valencianes, un equip que tinga contrapropostes a les mesures dels conservadors i la ultradreta.

A l’inici de les jornades, el secretari general del PSPV també ha indicat que “els socialistes farem una oposició vigilant i propositiva, estarem atents a les reculades i farem propostes per al futur de la Comunitat Valenciana” i ha subratllat que “les nostres prioritats passen per la defensa del treball i els drets laborals, de la cultura davant de la censura i dels serveis públics fonamentals com són la sanitat i l’educació pública”.

El grup parlamentari tindrà una oficina del diputat en cada comarca, una fórmula perquè els ciutadans acosten les propostes a un representant de referència en cada demarcació territorial. La idea, ha remarcat, és “que cada diputat atenga la seua comarca de manera física i virtual” per a “ser actius dins i fora de les Corts”.

El líder dels socialistes valencians ha criticat la tardança de Mazón a formar govern, amb els alts càrrecs de les conselleries de Vox encara sense nomenar. Sobre els nomenaments efectuats dimarts, que comencen a conformar el segon escaló del Consell, ha qualificat de “molt preocupant que no s’atenga l’emergència climàtica” i la “falta de paritat” en els àmbits de decisió dels secretaris autonòmics. Dels 14 nomenats, només hi ha dues dones, que seran responsables d’Igualtat i Universitats, mentre que en el ple del Consell sí que s’arriba a la paritat.