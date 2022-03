Queixes veïnals pel botelló a Russafa i Benimaclet el primer cap de setmana de Falles

“A Russafa les revetles van acabar cap a les 04.00 h, tal com marca la normativa, però entre la quantitat de gent, petards i xarangues va ser un caos fins molt més tard de les 05.00 h de la matinada, fins i tot amb baralles i brutícia en quantitat”, lamenta la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals i portaveu de l’associació de veïns Russafa-Gran Via, María José Broseta.

I és que, com era d’esperar, el primer cap de setmana de Falles va deixar milers de visitants amb ganes de visitar els diferents monuments, però també de festa nocturna al cap de dos anys de pandèmia.

Aquesta previsió va portar la Policia Local a implantar un dispositiu especial i permanent a la vora de la Llotja amb quatre agents, més un reforç d’altres tants vigilants de seguretat amb l’objectiu de protegir l’edifici, Patrimoni de la Humanitat, de possibles actes vandàlics derivats del botelló.

Tal com va comprovar in situ elDiario.es, el desplegament va funcionar i va aconseguir dissuadir les concentracions de botelló limítrofes a les revetles de la zona, però aquestes sí que es van prolongar fins a altes hores, especialment en l’entorn del Mercat de Russafa i al jardí Lluerna de Benimaclet.

En aquest últim barri, el president de l’associació veïnal, Paco Guardeño, comenta que “per la zona urbana no hi hagué problema més enllà de les clàssiques molèsties que puguen causar les diferents revetles celebrades en el barri”.

No obstant això, una vegada acabades, “hi hagué desfilada de gent que es desplaçava cap a ‘La Eskombrera’, una zona on es fan festes raves quasi tots els caps de setmana, i que es localitza en l’antiga fàbrica en ruïnes de llet El Prado, al costat del cementeri parroquial de Benimaclet”.

Segons el dirigent veïnal, “com que hi havia controls d’accés de la Policia Local, van desestimar acostar-se al lloc i se’n van anar a una zona pròxima als horts urbans de l’associació veïnal de Benimaclet, que el veïnat va netejar fa un parell d’anys i que es va batejar com a jardí Lluerna, i allí van muntar la seua festa fins més enllà de les 9.00 h del matí del diumenge, creant molèsties i cabreig en el veïnat de la zona”.

Tal com recull el ban faller publicat en el web de l’Ajuntament de València al qual un total de 5.300 policies entre Nacional i Local tracten de donar compliment aquests dies, el botelló, queda prohibit com passa durant tot l’any a la ciutat, excepte en les zones d’activitats autoritzades a les comissions falleres en què es permet la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques de l’11 al 19 de març.

El casal, carpa o zona d’activitats autoritzada i indicada degudament seran els únics espais en què es puga produir la venda i el consum de begudes alcohòliques, i hauran d’estar degudament senyalitzats, i prohibit el consum fora d’aquests espais. En tota activitat, les comissions vetlaran per l’ús de gots reutilitzables, i poden utilitzar també gots de bioplàstic, paper, reciclables o similars, amb vista a minimitzar i limitar la utilització de gots de plàstic d’un sol ús.

Les activitats amb ambientació musical a l’interior de les carpes s’autoritzaran des de l’11 al 19 de març del 2022 de 22.00 h a 04.00 h, excepte els dies 11, 13 i 14, en què serà fins a les 01.00 h de l’endemà i el dia 19, en què serà fins a les 22.00 hores.

En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals similars, podran fer-se en el casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada en horari de vesprada o de nit, sense possibilitat de fer-les en tots dos horaris un mateix dia. En cas de realitzar-les en horari vespertí, serà de 17.00 h a 21.00 h, i en el cas de l’horari nocturn, serà de 22.00 h a 04.00 h de l’endemà.

A fi de garantir el compliment dels límits sonors establits en aquestes directrius i, en concordança amb l’Ordenança Municipal de Contaminació Acústica, “en el cas d’activitats sonores i musicals en la via pública (tant a l’aire lliure com a l’interior de carpes) serà preceptiva la instal·lació d’un limitador-registrador que haurà d’intervindre en la totalitat de la cadena de so per part del responsable de l’equip de so”.