Radiografia del Govern valencià de PP i Vox: quatre empresaris i una consellera que va fer servir ajudes públiques per al seu sou

Les declaracions de béns i de rendes en el portal de transparència Gva Oberta permeten traçar una radiografia de la trajectòria dels consellers del Govern valencià de PP i Vox, presidit per Carlos Mazón. Es tracta d’un executiu autonòmic ple d’empresaris que han fet el salt a la política autonòmica, en alguns casos amb la disminució consegüent dels seus emoluments.

El president Carlos Mazón (Alacant, 1974) ha declarat un sou en la seua destinació anterior, en la presidència de la Diputació d’Alacant, superior al que cobrava l’anterior cap de l’executiu Valencià, el socialista Ximo Puig, a pesar que el líder popular li va demanar reiteradament durant la legislatura anterior que es congelara el sou.

Mazón presenta en el seu currículum una trajectòria pràcticament lligada a càrrecs polítics des que es va llicenciar en dret el 1999. Llevat del període en què va ser gerent de la Cambra de Comerç d’Alacant, Mazón ha enllaçat càrrecs polítics designats pel PP.

El vicepresident de Vox, Vicente Barrera (València, 1968), és el membre del Govern autonòmic més acabalat. Barrera declara béns (entre habitatges i garatges situats a València i Barcelona) per un valor cadastral total de 607.171 euros. El vicepresident també anota depòsits en comptes per 279.650 euros i participacions en cinc empreses per un valor total superior a un milió d’euros. A més, també té fons d’inversió que sumen 1,1 milions d’euros. En el passiu, Barrera arrossega préstecs per 377.045 euros.

L’extorero detalla els seus càrrecs societaris –administrador de set empreses i conseller d’Unión Vitivinícola SA–, dels quals va cessar el 18 de setembre passat. Barrera també declara rendiments de treball (22.303 euros), de capital mobiliari (24.775 euros), d’activitats econòmiques (4.185 euros) i de capital immobiliari (3.905 euros).

La vicepresidenta segona, Susana Camarero (Madrid, 1970), exdiputada i exsenadora popular, declara béns (entre habitatges i garatges a Terol i València) que sumen un valor cadastral de 291.850 euros. També depòsits en comptes per 175.288 euros i 12.000 euros en l’apartat relatiu a “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”. Camarero també indica una hipoteca de 13.000 euros.

La número dos de Mazón en el Consell, exconsultora de Llorente y Cuenca, declara una renda per rendiment d’activitats econòmiques de 45.064 euros.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino (Castelló, 1970), posseeix béns (entre habitatges i garatges a València i Castelló) per un valor cadastral de 277.032 euros, a més d’11.936 euros en depòsits en comptes. En el passiu, la titular d’Hisenda declara dos préstecs hipotecaris per un total de 170.600 euros.

Merino detalla una renda de 71.210 euros per rendiments del treball (va ser diputada de Ciutadans fins al gener passat, quan es va reincorporar al seu lloc de tècnica d’hisenda); 23 cèntims d’euro en guanys patrimonials; 65,44 euros en rendiment de capital mobiliari i un resultat negatiu de menys 313,64 euros en rendiment del capital immobiliari.

La titular de Justícia i Interior, Elisa Núñez (Elche de la Sierra, Albacete, 1977), és l’única consellera que va tindre pèrdues en la seua declaració de la renda. Núñez, advocada amb bufet propi, va obtindre un rendiment negatiu d’activitats econòmiques de menys 2.784,17 euros, segons l’estimació directa que figura en el portal Gva Oberta. També va ingressar 78,75 euros de rendiment de capital mobiliari.

Elisa Núñez posseeix dos habitatges a València per un valor cadastral de 145.929 euros i depòsits en comptes per 86.240 euros. En l’apartat de “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”, Núñez anota un import de 42.027 euros (cap conseller detalla la classe de béns d’aquest epígraf). La consellera de Justícia també té una assegurança de vida de 13.710 euros i un pla de pensions amb un import de 183,79 euros, tots dos en CaixaBank.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez (Conca, 1959), posseeix béns immobiliaris (tres habitatges i sengles garatges a València) que sumen un valor cadastral total de 305.304,39 euros. La seua renda declarada per rendiment de treball ascendia a 83.402,88 euros, mentre que els rendiments de capital a penes sumaven 3.859,21 euros.

Gómez també declara 85.387,50 euros en accions de Telefónica i registra 419.003,98 euros en fons d’inversions, una assegurança de vida de 48.080,97 euros i un pla de pensions de 63.055 euros, tots en el Banc Sabadell. En l’apartat de “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”, el conseller declara 28.000 euros, a més de 56.499,44 euros en depòsits en comptes.

El titular de Sanitat també revela que té una participació d’1,9 milions d’euros en l’empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una firma que va abonar pagaments a la trama del cas Osvaldos. Tant el PSPV-PSOE com Compromís han demanat la seua compareixença en la cambra autonòmica perquè explique els pagaments injustificats, segons va apuntar el jutge instructor de la causa.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira (Sant Vicent del Raspeig, 1962), posseeix béns per un valor cadastral total de 166.254 euros (quatre habitatges, dos garatges i un local, tots a Alacant). També depòsits de 6.062 euros i una hipoteca de 6.635,11 euros. Rovira declara una participació en la societat immobiliària Rojo Inver SL de 296.000 euros. La firma, de la qual el titular d’Educació es va donar de baixa el 9 de setembre passat, té un patrimoni de 2,2 milions d’euros.

Rovira, professor titular de la Universitat d’Alacant, va obtindre un rendiment del treball de 77.662 euros; del capital immobiliari de 523,34 euros, i de capital mobiliari de tot just 1,87 euros.

El conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre (València, 1961), encara no ha detallat els seus béns en el portal de transparència. Aguirre només aporta la seua renda, desglossada en el rendiment d’activitats econòmiques (46.457 euros); del treball (53.471 euros); del capital mobiliari (1.800 euros), i del capital immobiliari (amb un resultat negatiu de menys 227,05 euros). El conseller de Vox va obtindre uns guanys patrimonials de tot just 41 cèntims d’euro i unes pèrdues matrimonials de 582,66 euros.

Aguirre tampoc ha penjat el seu currículum en Gva Oberta. El titular d’Agricultura, de Vox, va ser president i conseller delegat de l’empresa Atitlan SA, dedicada al cultiu de cítrics. La firma, segons les dades que consten en el Registre Mercantil, està presidida per una germana del conseller des del mes d’agost passat.

La consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas (Castelló, 1978), posseeix béns (entre habitatges, immobles rústics i garatges, tots a Castelló) per un valor cadastral de 398.132 euros i depòsits en comptes per un import de 101.922 euros. En l’apartat relatiu a “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”, l’exsenadora popular declara un import de 23.000 euros. Pradas també té un fons d’inversió de 3.615 euros i assegurances de vida (tant en la Mutualitat de l’Advocacia com en Nationale-Nederlanden) que sumen 288.234 euros.

A més, declara un passiu de 110.579 euros per dos préstecs amb garantia hipotecària en el Banc Santander. La titular de Medi Ambient va obtindre una renda per rendiment del treball de 76.903 euros i un rendiment negatiu d’activitats econòmiques de menys 1.957 euros.

La consellera d’Innovació i Turisme, Nuria Montes (Madrid, 1969), té dos habitatges i un garatge que sumen un valor cadastral de 146.485 euros i depòsits en comptes de 55.607 euros. Montes també declara accions en Telefónica i en el Banc Santander per un import global de 6.294 euros i un vehicle Mercedes EQA en rènting de 52.412 euros.

La titular d’Innovació, ex-secretària general de l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), va obtindre un rendiment del treball de 80.958 euros; del capital immobiliari de 1.226 euros, i del capital mobiliari de 246,11 euros. En l’apartat de guanys patrimonials a penes anota 262 euros.

Compromís va revelar en les Corts Valencianes que part del sou de Nuria Montes en Hosbec provenia d’una subvenció directa atorgada a l’associació patronal per part de la Diputació d’Alacant el 2020, quan Mazón presidia la institució provincial. Dels 363.000 euros en ajuda directa, 55.000 euros es van destinar a pagar la nòmina de l’actual consellera i d’un tècnic.