Raquel Tamarit assumeix Educació, Cultura i Esport amb vocació de continuïtat: “Que cada xiquet i xiqueta siguen protagonistes del seu futur”

“Soc Raquel Tamarit: la filla d'una administrativa i un lampista i electricista, mestra i mare. Des de hui tinc l'honor de ser la nova consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Vinc d'una família humil i treballadora, que va veure com la seua xiqueta entrava a una aula com a mestra, una de les professions més boniques que es pot exercir. Que posteriorment es va convertir en regidora i alcaldessa del seu benvolgut trosset de món: Sueca. I que hui, en Les Arts, faig un pas més formant part del Consell”.

La nova titular d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha agraït el treball realitzat pel seu predecessor durant set anys, Vicent Marzà, que ha deixat un camí “aplanat amb 11.000 companys i companyes més de la docència a les aules valencianes; amb centenars de centres educatius millorats o construïts de nou; amb milers d'alumnes amb beca menjador (140.000), amb un sistema educatiu on no es paguen els llibres de text; o una xarxa d'escoles infantils on els 2 anys seran gratuïts a partir del curs que ve per a tothom”.

Una tasca de continuïtat en la qual ella també ha format part de l'equip durant els últims tres anys al capdavant de la secretaria autonòmica de Cultura i Esport i tal com ha recordat: “Hem multiplicat l'activitat cultural pública i hem fet costat a la privada i a la professionalització dels sectors. També hem apostat per l'esport base i pels nostres professionals i esportistes d'elit”.

Principals objectius com a consellera

“Que cada xiquet i xiqueta que viu i va a escola del territori valencià siga protagonista del seu futur. Que no hi haja xiquet al qual limiten fins on pot arribar. Que no hi haja xiqueta a la qual li diguen què pot o no pot estudiar. Que no hi haja família a la qual li caiga una llàgrima perquè no pot pagar l'educació dels seus fills i filles. L'educació valenciana és i continuarà sent un sistema on invertim els recursos necessaris perquè els somnis de tot el món puguen fer-se realitat amb esforç individual. Però també amb l'acompanyament i l'impuls col·lectiu de la comunitat educativa”, ha explicat Tamarit.

Quant a l'àrea de Cultura ha explicat que ha de continuar sent l'eina fonamental per a la construcció de societats “més democràtiques, crítiques i lliures, perquè és un servei essencial. Treballarem, al costat de la resta de la societat valenciana, perquè les persones que es dediquen a la cultura puguen viure del seu treball amb dignitat. Per un vertader sector cultural valencià que ocupe un lloc rellevant en el món de l'audiovisual, les arts escèniques, les arts visuals, la música i el llibre”.

En l'àrea d'Esport, Raquel Tamarit ha destacat que és el “fil de transmissió de tots els valors que representa el Botànic: cooperació, treball en equip i sentiment de comunitat. Amb una especial atenció als nostres esports autòctons, a la pràctica esportiva des de molt xicotets en els centres educatius, a trencar amb les barreres que discriminen les dones en el món esportiu i al suport als i les nostres professionals de l'esport”.