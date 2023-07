Rebeca Torró: “El partit de Jorge Rodríguez ha passat de plorar a facturar”

Rebeca Torró és portaveu PSPV en les Corts Valencianes. Va ser consellera en el Govern anterior presidit per Ximo Puig. L’entrevista es fa dijous, després del ple que designa els senadors territorials i abans de la resta de nomenaments de l’executiu efectuats l’endemà.

Com veuen l’inici de la legislatura?

És destacable com han començat en la paralització de la Generalitat. El PP ens va acusar de ser ‘ocupes’ i han sigut incapaços en dos mesos de cobrir l’organigrama de la Generalitat Valenciana, la sala de màquines està buida. Demostren incapacitat i insolvència i és una irresponsabilitat.

Què els diuen els nomenaments recents?

Veiem clarament el que representarà el Govern de Mazón. Estan tacats per la corrupció, amb casos que estan sent investigats; tacats per una mala gestió, perquè han recuperat alts càrrecs com qui ocupava la direcció general quan va succeir l’accident del metro o els que gestionaren malament les ajudes d’habitatge deixant un deute a milers de famílies. Però sobretot estan tacats per la censura: el número dos de Presidència va ser qui va censurar periodistes de la Comunitat Valenciana fent llistes negres per qüestions ideològiques. Aquesta és la carta de presentació del Govern de Mazón. Atrapat, pagant peatges a la ultradreta. El pacte del PP amb la ultradreta significa censura també pel que ocorre a l’auditori de Torrent [l’eliminació del nom del fundador d’Al Tall], amb els grups musicals que canten en valencià, amb les publicacions en valencià...

És la influència de Vox en el Govern?

Crec que l’agenda de Vox se l’han engolida totalment; però el problema a la Comunitat Valenciana no és només Vox, és el PP. El 23J marca un abans i un després, és un avís a navegants. Apunta que no tota la Comunitat respon al seu model de societat; el 50% restant ha dit que no vol el model del PP i Vox. Cal respectar aquesta part. El model de Mazón comença a ser el de les mentides de Feijóo. Per a justificar els nomenaments fets ho fan amb l’estalvi [asseguren que serà de 800.000 euros en el segon escaló], que és el 0,002% del pressupost de la Generalitat Valenciana [de 28.000 milions d’euros en l’últim exercici].

Encara falta per completar una part del segon escaló, però vostés han destacat la falta de paritat.

És molt greu. Fa dos mesos que Mazón sap que serà president i no és capaç de preparar el seu govern. I la paritat... de 14 nomenaments només dos són dones.

També cal destacar una altra cosa. Ximo Puig deixa una comunitat que anava a la velocitat de l’AVE, ho diuen les dades de l’atur, i ells van com una tartana. No hem vist cap iniciativa més enllà de baixar els impostos als rics. Ni els consellers han demanat la seua compareixença, l’hem haguda de demanar els grups. El període de sessions comença la primera setmana de setembre, però les compareixences seran en la tercera.

Ens van tractar d’ocupes, ens van instar a incomplir el reglament, però pressa per governar en tenen poca. D’això hem passat a no cobrir tot l’organigrama i a cobrir-lo amb el passat. Es paga el peatge amb els fills del zaplanisme, que és el pitjor passat que vam tindre a la Comunitat Valenciana. Ja déiem que era el PP de sempre.

Una de les primeres mesures ha sigut la bonificació de l’impost sobre successions. Com ho veuen?

Hem vist que el PP defensarà els interessos dels de sempre. Quan el PP governa sempre governa per als seus. El 23J ha dit que la Comunitat Valenciana no és dels de sempre, que cal governar per a tots.

Però el PP va augmentar en vots i en escons. Els equilibris es mantenen, però continua la majoria conservadora.

El PSOE és el que partit més creix en percentatge de suports. El PP guanya en escons, però no en creixement. Hi ha una part de la societat a qui no li pots donar l’esquena.

El seu partit i el seu Govern tenia bones dades econòmiques i socials, les enquestes internes els donaven bones dades i, com apuntava, han crescut en vots en tots dos processos electorals. Com s’expliquen haver perdut la Generalitat?

Nosaltres vam pujar 55.000 vots en les autonòmiques també, però el PP va portar la campanya al terreny que volia, no a les preocupacions dels valencians, sinó a un terreny nacional, de confrontació, a través de la mentida. Els nostres sondejos apuntaven que el Govern de Ximo Puig estava molt ben valorat, però es va traslladar la campanya electoral on el PP va mobilitzar els seus entrant en el fang. Feijóo tampoc ha volgut parlar de l’economia, del que interessava, i diumenge passat els ciutadans ho van veure.

Un altre aspecte és la reunificació del vot en la dreta, amb la desaparició de Ciutadans. Com veuen aquest reagrupament en el PP, amb càrrecs incorporats en l’executiu autonòmic?

El PP ha comprat el discurs de Vox, combrega totalment amb els interessos de la ultradreta. Ho hem vist fins i tot amb l’aprovació dels senadors [on han arribat a un acord amb Vox per buscar un candidat consensuat]. Són els vots els que donen aquests llocs i continuen mercadejant amb la ultradreta, sense complexos. Pel que fa a Ciutadans, veiem clarament el peatge, que paguem tots els valencians, de desfer Ciutadans. Veiem com col·loquen ex de ciutadans, trànsfugues, que haurem de pagar tots.

Pel que fa a les votacions i els acords en el parlament, va arrancar la legislatura de manera una mica accidentada amb l’elecció de la Mesa de les Corts Valencianes i l’elecció sorpresa de la representant de Compromís amb el suport del PP.

El PP pretenia tapar que el que feia era donar la Presidència de les Corts a la ultradreta amb un discurs que tots estigueren representats. El reglament no té un article que diga que tots han d’estar-hi; preveu un sistema de majories en què els dos grups majoritaris tenen 3 i 2 representants. Com que el PP està en aquest mercadeig amb la ultradreta, li va cedir la presidència, va utilitzar Compromís amb aquesta postura que tots han d’estar representats i Compromís li ho va comprar. Ací es va veure que nosaltres som l’única alternativa que representa la part progressista, perquè mai permetrem aquest blanqueig.

Han començat amb iniciatives sobre igualtat i unes jornades interparlamentàries. Quina oposició faran?

La nostra acció anirà per dos eixos. El primer, defensar la gestió de progrés que hem dut a terme en el Consell, que ens ha portat a tindre rècord de persones treballant, els millors índexs econòmics i socials, l’escut social per a reduir la desigualtat, que la Comunitat Valenciana estiga en el mapa de les coses bones. És la gestió del president Puig. El segon, una oposició responsable i constructiva, sempre ens trobaran defensant els avanços, però no deixarem ni un minut de gràcia per a anar en contra dels drets de les persones.

Hem vist que la defensa de tot el que hem avançat en igualtat i contra la violència de gènere és el primer que ha sigut un peatge a la ultradreta, ho veiem en el pacte, que parla de violència intrafamiliar. Per això la primera iniciativa que hem presentat demana un segon pacte contra la violència masclista. No deixarem que es retrocedisca.

Com porta haver de representar l’oposició?

Per a mi és tot un honor. Sobretot perquè he format part del Govern valencià i volem defensar els avanços que hem fet de la mà del president del grup, Ximo Puig. Sempre ens trobaran per a aquesta oposició constructiva, per defensar l’interés general. Com a síndica exerciré un paper contundent davant les reculades de drets i llibertats.

Un d’aquests ponts de col·laboració és sobre la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt, no?

Sí. Tot el que hem aconseguit ha de seguir la mateixa marxa. És una qüestió que afecta el desenvolupament econòmic, els llocs de treball de la Comunitat Valenciana. Ho hem aconseguit amb el Govern de Ximo Puig i no permetrem que amb el de Carlos Mazón es retrocedisca.

Com veuen el pacte de la Diputació de València entre el PP i Ens Uneix, el partit de l’alcalde d’Ontinyent i expresident socialista de la Diputació de València?

Bé, és una cosa que m’afecta directament. El president va dir que era una ignomínia i és així, però jo ho veig més simple. El que fa el partit de Jorge Rodríguez es pot resumir en una cosa que va dir Shakira: han deixat de plorar per a començar a facturar. Les justificacions que donen ara no valen; diuen que és un acord per a frenar la ultradreta, però no hi ha millor manera de frenar la ultradreta que un govern progressista. Això és enganyar els ciutadans, usar la demagògia i la mentida. És una cosa de la factoria Jorge Rodríguez i Ricard Gallego, tractar de confondre la ciutadania amb les seues excuses. A més, el problema, com deia, no és només la ultradreta, és aquest PP, la dreta més reaccionària que compra el seu discurs. Governarà amb els que posen una catifa a la ultradreta. Vox els ha de votar el pressupost. Ho faran debades?

I una altra qüestió: Ens Uneix és un partit que naix a Ontinyent. Com s’ha vist, Ontinyent és progressista, el PSOE hi ha arrasat en les eleccions generals; Ontinyent ha dit alt i clar que som una ciutat que vol avanç social i ell ha pactat amb els que van en contra d’aquests avanços. Crec que no han fet bé els càlculs.

Quan Rodríguez va explicar el vot de la seua diputada va dir més o menys que el PSPV no seria de fiar fins que no se n’anara Ximo Puig. Això sembla que ha agitat el partit, en què alguns sectors acusen la direcció de no haver facilitat el pacte.

Jo no he vist això. He vist que estan totalment indignats amb el que Rodríguez ha fet. No pot dir que el PSPV no és de fiar i sí que ho són els que li demanaven 8 anys de presó i 20 d’inhabilitació. Ells sí? Són tot cortines de fum.

I com està el partit?

Està recol·locant-se en l’oposició, amb el paper de ser l’alternativa a Mazón i en la Diputació. Tenim clar que els ciutadans ens posen per a defensar els seus interessos i en això estem centrats.

Ximo Puig hauria de continuar sent secretari general?

Ximo Puig és el valor més important que tenim.