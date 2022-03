La recepta valenciana: 40 mesures per a combatre la crisi econòmica provocada per la guerra a Ucraïna

El president Ximo Puig ha remés dijous a la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, les gairebé 40 propostes de la Comunitat Valenciana per a fer front a la crisi econòmica generada per la invasió d’Ucraïna. Es tracta d’una bateria de mesures que sorgeixen del diàleg social valencià i inclouen les propostes aportades pels agents socials (els sindicats UGT i CCOO i la patronal valenciana CEV) per centrar les principals necessitats dels sectors productius valencians en aquesta crisi.

Aquestes propostes d’actuació s’articulen en cinc blocs: l’àmbit energètic, per a mitigar els efectes en l’escalada de preus i la seua influència en els contractes d’obres, ajudes directes a companyies dels sectors més afectats per la crisi, suports financers a les empreses i incentius per a la inversió en ciberseguretat.

Pel que fa a les mesures en l’àmbit energètic, el president, en la missiva que ha remés a la vicepresidenta, destaca que “les pujades continuades en el preu de l’energia (gas, electricitat o petroli) suposen un increment generalitzat dels costos de producció que acaben traslladant-se als preus dels productes i comprometent la viabilitat futura de les empreses intensives en energia”. Per això, la Generalitat proposa tres línies d’actuació.

Reduir la factura energètica

La primera està centrada en la reducció del cost de la factura energètica: limitació del preu de l’energia elèctrica i revisió del sistema de fixació de preus; mantindre la rebaixa de l’IVA en la factura elèctrica i de l’impost especial a l’electricitat mentre el preu es mantinga en nivells excessius; ampliar el bo energètic per a col·lectius vulnerables; ajudes financeres i directes a empreses intensives en l’ús de l’energia; plans específics d’ajudes als sectors altament intensius en energia; reprogramació dels fons del REACT-UE per a generar ajudes a empreses intensives en l’ús de l’energia; i ús de la PAC (Política Agrària Comuna) per a esmorteir l’impacte de la crisi energètica en el sector agrari.

La segona línia d’actuació es refereix a mesures per a contribuir a l’estabilitat dels preus i es concreten en el suport a un pacte de rendes entre els agents socials i la limitació de les pujades dels contractes de lloguer indexats a l’IPC mentre la inflació es mantinga en nivells excessius.

Per impulsar l’eficiència i la transició energètica, el Govern valencià proposa: incentius a la inversió en energies renovables; la simplificació dels tràmits administratius per a agilitar la posada en marxa de projectes d’inversió en renovables; l’acceleració dels projectes Next Generation EU (NGEU) per a la transició energètica; la reprogramació dels NGEU per a destinar més recursos a la transició energètica; un pla d’estalvi energètic de les administracions públiques; l’impuls a l’ús del transport públic amb augment de freqüències i rebaixes de preus; i la potenciació de l’autoconsum energètic en llars, empreses i administracions.

Respecte a les mesures per a mitigar els efectes de l’escalada de preus i la seua influència en els preus dels contractes d’obres, en el document remés a la vicepresidenta, el president assenyala que, malgrat que a primers de març el Govern va aprovar un decret llei que permet a les comunitats autònomes reconéixer de manera excepcional una revisió de preus per a algunes obres ja adjudicades, cal introduir modificacions per a aplicar d’una manera més eficaç aquesta revisió.

Els canvis proposats són: considerar en la fórmula de revisió de preu tots els materials [i no sols alguns] així com l’increment del cost de la mà d’obra; reduir del 5% actual al 4% el llindar de l’increment de preu que permet la revisió de costos; aplicar la revisió de preus des de l’inici de l’execució del contracte sense que hi haja el requisit d’un mínim de percentatge d’obra executat; eliminar taxes de direcció d’obra; possibilitar modificacions dels contractes d’obra a fi de canviar a materials per uns altres de més econòmics o més fàcil d’adquirir amb autorització prèvia de l’entitat contractant i modificació del projecte; incloure com a causa de resolució del contracte la impossibilitat de subministrament de materials per un termini ininterromput de 8 mesos; ampliar l’aplicació de les mesures d’aquest Reial DECRET a tot l’exercici 2022 i preveure’n una pròrroga fins al 2023.

El president considera “imprescindible” la creació d’un fons de solvència amb ajudes directes per a les empreses més afectades per la invasió d’Ucraïna. En aquest tercer apartat, vinculat a les ajudes directes, el cap del Consell trasllada a la vicepresidenta la possibilitat de dotar aquest fons amb els romanents del pla d’ajudes a empreses i autònoms que el Govern va habilitar per la Covid.

A més, el president també proposa tindre en compte “altres recursos financers com els fons europeus (Mecanisme de Recuperació i Resiliència o Fons Operatius) o la sobrerecaudació obtinguda per l’Estat a través d’impostos que graven la producció energètica o els hidrocarburs.

Suport financer a les empreses

El quart bloc preveu altres suports financers a les empreses, complementaris a les ajudes directes esmentades abans, com l’ampliació del marc temporal Covid-19 d’ajudes d’Estat que finalitza aquest 30 de juny. Després de l’adopció per part de la Comissió Europea d’un nou marc temporal de crisi per a fer costat a l’economia en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, cal que des d’Espanya es notifique a Brussel·les l’acolliment a aquest nou marc perquè la CE dicte una decisió com més ràpida millor

En aquest mateix bloc, també proposa activar avals de l’ICO al finançament bancari a empreses intensives en l’ús de l’energia per a finançar l’augment dels costos; estendre les moratòries de l’ICO en empreses amb fortes caigudes d’ingressos pel conflicte bèl·lic o amb augment de cost d’energia; agilitar els ERTO en sectors vulnerables per caiguda de volum d’ingressos derivats del conflicte, interrupció del flux de subministraments o augment de la factura energètica; establir una moratòria dels pagaments a la Seguretat Social per a les empreses afectades greument pel conflicte; accelerar la devolució de l’IVA per reduir els problemes de liquiditat de les empreses; valorar la possibilitat de reducció de les retencions en l’IRPF per a aportar liquiditat a les famílies; fer costat a les empreses altament dependents de les importacions de Rússia o Ucraïna mitjançant baixades d’aranzels a determinades matèries primeres; o implantar mesures específiques per a empreses que pateixen caiguda d’ingressos a conseqüència de la pèrdua d’exportacions a Rússia o Ucraïna o afectades pel descens de turistes procedents d’aquests països

Finalment, el cinqué bloc se centra en la implantació d’ajudes directes a les empreses per a millorar la seua ciberseguretat en un escenari en què ha augmentat el risc de ciberatacs.

A més d’aquest paquet de mesures, el president ha traslladat a la vicepresidenta el document elaborat per la CEV en què es detallen els efectes concrets de la crisi en els sectors propis del nostre teixit productiu.

Impacte de la invasió d’Ucraïna

En la carta remesa a la vicepresidenta, el president assenyala que “no hi ha dubte que el cost principal de la brutal invasió d’Ucraïna és la pèrdua de vides humanes, els danys físics i psicològics en la població i la fugida de milers de persones del país”. “No obstant això, també és important el gran impacte econòmic que està tenint no sols als països contendents sinó també en la resta de les economies europees, a causa de l’emergència energètica i de desproveïment de matèries primeres”, afirma el president.

En aquest sentit, “les greus conseqüències [de la invasió] amenacen de llastrar la recuperació iniciada a Espanya i a la Comunitat Valenciana, que podria suposar l’inici d’una nova crisi econòmica per un efecte dòmino que comença en el cost de l’energia i que pot desembocar en les interrupcions de la cadena de subministrament, la pressió inflacionista, la possible pujada dels tipus d’interés i l’augment consegüent del cost del servei del deute o la contracció de la demanda”, conclou el president.