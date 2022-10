Reclama ser atés en valencià en un centre de salut d’Alfafar i acaba amb una sanció de 600 euros per la llei mordassa

“Jo no volia que el metge em parlara valencià, el que demanava, perquè és el meu dret reconegut en la Constitució, és que em deixara a mi expressar-me en valencià. No obstant això, el doctor tot just entrar a la consulta i saludar-lo em va dir que no em podia atendre si no parlava espanyol, perquè no m’entenia, i que si continuava parlant valencià la consulta s’acabava. Vaig eixir indignat després d’una hora d’espera i vaig demanar un full de reclamacions”.

Aquest és el testimoniatge de Francesc Xavier Tèbar, veí de Benetússer, que ha rebut una multa de 600 euros emparada en la llei mordassa arran d’aquell incident que es va produir el 14 de juny passat a les 20.20 hores en l’ambulatori d’Alfafar, al qual va acudir per urgències amb forts símptomes de refredat, tal com ha avançat À Punt.

Segons ha explicat a elDiario.es, quan Tèbar va sol·licitar el full de reclamacions la recepcionista li va dir que, malgrat estar obligats legalment a tindre’n, no hi havia disponibilitat en aquell moment: “Evidentment era una situació molt indignant, el metge m’acabava de despatxar de la consulta per no parlar-li espanyol després d’una hora d’espera i no podia ni tan sols reclamar, però no va passar res més. La recepcionista em va demanar que isquera del centre perquè poguera seguir amb la seua faena i així ho vaig fer, vaig eixir i vaig telefonar al 112 i a la Policia Local per denunciar la inexistència de fulls de reclamacions”.

Al cap de pocs minuts, segons Tébar, es van presentar els agents, els va explicar el que havia succeït, van entrar al centre de salut i poc després van eixir i li van dir que no es preocupara de res i que el cridaria un altre metge per atendre’l en valencià.

“Tant els policies com el metge que em va atendre després es van portar molt bé, però la sorpresa que m’emporte ara és que, pel que sembla, un metge que no queda identificat em va denunciar pretesament per molestar la recepcionista i ara m’ha arribat la multa de 600 euros que pense recórrer”, explica Tébar. En concret, segons la denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, “es rep anomenada per part del metge d'urgències comunicant que un home està alterant el normal funcionament dels serveis d'urgències, alterant i molestant a la recepcionista”.

Aquest professor d’institut pensava que els agents van acudir per la seua telefonada, però posteriorment ha corroborat que en realitat van acudir per la telefonada d’un dels metges, pretesament el que no va voler atendre’l per parlar valencià.

Fonts de l’Ajuntament d’Alfafar han comentat que els agents es van limitar a acudir i estendre acta, però que es tracta d’un assumpte que competeix la Conselleria de Sanitat, en un dels centres de la qual es va produir l’incident, i la Delegació del Govern, que és la que tramita la denúncia. Altres fonts consultades van confirmar que van acudir per la telefonada d’un metge i que la denúncia es va tramitar pel fet de tindre els facultatius consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seues funcions.

El conseller de Sanitat, Miquel Mínguez, ha assegurat que desconeixia l’existència de la denúncia i la sanció posterior, però que analitzarien el cas. Mínguez va lamentar la situació generada i va destacar que se li va oferir al pacient una alternativa en el mateix moment.

Des de l’Oficina de Drets Lingüístics de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport confirmen que ja està fent-se un assessorament directe a la persona afectada, a qui “s’han vulnerat els seus drets lingüístics” i que està elaborant-se “un informe que aquest ciutadà podrà adjuntar en les al·legacions que faça a la Delegació del Govern pel que fa a la multa que se li ha imposat”. A més, estan en contacte amb la Delegació de Govern pel cas i també amb la Conselleria de Sanitat.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha comentat que la Delegació únicament s’encarrega de donar tràmit a la denúncia d’acord amb la normativa legal que correspon.