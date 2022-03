Recta final per a iniciar el poliesportiu de Benicalap: l’Ajuntament ultima el vistiplau definitiu al València CF

L’aprovació definitiva del poliesportiu de Benicalap compromés pel València CF amb la ciutat està en la recta final. Fonts de la Fundació Esportiva Municipal han informat a elDiario.es que estan a l’espera que el club els remeta el projecte definitiu d’execució i d’activitat amb les últimes correccions que els van indicar els tècnics, uns aspectes administratius que han assegurat que són “de poc de calat”, per la qual cosa han comentat que esperen rebre el document en breu.

A més, s’ha sol·licitat un informe a Patrimoni, perquè l’actuació inclou la reposició de les restes arqueològiques que van eixir durant l’excavació del nou estadi. Entre aquestes destaquen vestigis d’un molí i un molí draper medievals, un pont complet del segle XV, així com el fumeral del vell molí de la Marquesa situat en aquesta parcel·la. Part d’aquestes restes es van desmuntar i es van guardar en un solar contigu. Les mateixes fonts han comentat que, si no hi ha objeccions, aquest document no hauria de retardar-se.

Les mateixes fonts han afirmat que han treballat intensament braç a braç amb el club en els mesos de gener i febrer, per la qual cosa esperen que el projecte definitiu no es demore. Una vegada rebut i comprovat que s’han esmenat totes les correccions i amb l’informe de Patrimoni favorable, la Fundació elevarà el projecte a l’Ajuntament per a l’aprovació definitiva en la junta de Govern local, cosa que esperen que siga aquest mes mateix, o el que ve a tot estirar.

Una vegada el consistori done el vistiplau definitiu al projecte, el València CF estarà en condicions de licitar les obres i iniciar-les. La instal·lació, situada en la part que dona a l’avinguda de Nicasi Benlloch, tindrà una piscina de 25 metres, dues sales multiusos, una sala de musculació i, a més, dos pavellons, un de multiesport per a practicar bàsquet, handbol o futbol sala, i un altre que estarà destinat a la gimnàstica artística, que és una disciplina per a la qual ara mateix no tenim cap instal·lació a València. El pressupost és de 6 milions d’euros.

Segons el cronograma que el València CF va presentar entre desembre i gener al president del Govern valencià, Ximo Puig, i a l’alcalde de València, Joan Ribó, l’entitat esportiva preveia licitar les obres del poliesportiu de Benicalap el mes d’abril i encetar les obres el mes de juny, uns terminis que, segons el que han exposat des de la Fundació, podrien ser factibles.

Quant al nou estadi, les conselleries d’Economia i Política Territorial continuen analitzant la documentació econòmica presentada pel València CF, que a més ha sol·licitat que es mantinga i es reorganitze l’actuació territorial estratègica (ATE), malgrat que el mes de novembre passat el Consell va acordar iniciar l’expedient de caducitat. Un acord que es va traslladar al club, amb un marge de 90 dies perquè presentara les garanties econòmiques suficients per acabar el nou estadi.

En cas de fer-ho, se li mantindria l’edificabilitat prevista en l’ATE. No obstant això, el club insisteix que el pla urbanístic ha de seguir en vigor per poder portar avant el projecte, una petició que després traslladarà al president del Govern valencià, Ximo Puig, a qui ja ha sol·licitat una reunió.

Com va informar elDiario.es, el València CF ha presentat justificacions sobre la fórmula de finançament mitjançant certificacions d’obra que s’han d’anar remetent a la Lliga a mesura que avancen les faenes perquè l’organisme que presideix Javier Tebas vaja alliberant les quantitats a abonar.

També s’ha annexat documentació relativa a la constructora Bertolín, a entitats financeres i fins i tot a la immobiliària que gestionarà la venda dels actius immobiliaris del club. Quant al projecte constructiu, s’han aportat els justificants de la seua presentació per registre d’entrada a l’Ajuntament així com la sol·licitud dels modificats de les llicències d’obres i d’activitat, i en tot cas s’ha posat a la disposició de tots dos departaments si ho requeriren.