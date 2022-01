Recta final per a l’obertura de la nova passarel·la per a cicles i vianants que salva el nou llit i uneix Sant Marcel·lí amb la Torre a València

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ultima l’obertura de la passarel·la per a cicles i vianants de 300 metres de longitud que creua el nou llit del Túria i uneix la Torre, en concret la zona de Sociòpolis, amb el barri de Sant Marcel·lí, la qual cosa ampliarà les opcions de mobilitat a una població potencial de 100.000 persones.

Fonts del departament que dirigeix Arcadi España han informat a elDiario.es que tan sols falta la instal·lació de la il·luminació “mitjançant projectors tipus bolet” que s’executarà en els pròxims dies, la qual cosa farà possible que es pose en servei aquesta nova infraestructura.

El conjunt d’aquestes obres són finançades per la Generalitat Valenciana i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder) i s’han licitat per un import de més de 5,9 milions d’euros amb un termini màxim d’execució de 24 mesos.

Aquesta actuació s’emmarca en l’estratègia de la conselleria de vertebrar el territori. En aquest sentit, s’ha promogut, entre altres actuacions, un Anell Verd Metropolità per a vianants i ciclistes, amb un caràcter mediambiental i funcional que es desenvolupa tant a la comarca de l’Horta Nord com a la de l’Horta Sud pivotant respecte de l’eix central que és la ciutat de València.

Una vegada acabades les obres, connectarà València amb l’horta a través d’itineraris històrics i naturals, que posen en valor el paisatge i els espais del Parc Natural de l’Albufera i el Parc Natural del Riu Túria.

La passarel·la disposarà tant de rampes adaptades com d’escales. L’amplària lliure de la plataforma és de cinc metres i la secció transversal està projectada amb un calaix mixt d’acer i formigó. En el marge sud de la passarel·la es desprenen dos ramals, un per connectar amb la Torre i un altre per donar continuïtat a l’andana per a cicles i vianants paral·lel a la CV-400.

A més, aquesta actuació dona continuïtat a la ruta per a cicles i vianants CR-400 pel fet de connectar València ciutat amb els municipis de Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Paiporta, que acabava en els voltants del barri de Sociòpolis.