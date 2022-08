La recuperació dels hospitals valencians privatitzats: un objectiu que fa perillar un negoci de 150 milions

La consellera de Transparència de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, comentava divendres en el seu compte de Twitter el cas d’un pacient de 84 anys de l’Hospital de Dénia, de gestió privada, que va veure com s’anul·lava l’operació que esperava des de fa dos anys. “Afortunadament el Botànic està revertint els hospitals privatitzats pel PP”, celebrava la consellera.

L’executiu valencià que presideix el socialista Ximo Puig, amb el suport dels seus socis de Compromís i Unides Podem (l’anomenat Pacte del Botànic), s’ha marcat com a prioritat la reversió de la fórmula de gestió privada que els governs autonòmics del PP van propiciar a Alzira, Torrevella, Dénia, Elx o Manises.

La fórmula, coneguda com a ‘model Alzira’, va ser heretada després del canvi de Govern el 2015 en el Palau de la Generalitat després de dues dècades d’hegemonia popular, deixant a l’empresa Ribera Salud com a símbol de la privatització.

No obstant això, la reversió de la privatització de l’Hospital d’Alzira el 2028, avalada per la justícia, va obrir la porta a recuperar la resta dels centres de gestió privada. L’empresa Ribera Salud (un dels seus màxims responsables, Alberto de Rosa, és germà d’un exconseller del PP) va plantar batalla en els tribunals contra la decisió de no prorrogar el contracte, encara que sense massa èxit. Així doncs, el Tribunal Suprem (TS) va avalar la reversió del centre hospitalari i va deixar el camí lliure per a la recuperació de la resta dels hospitals privatitzats.

La sentència del TS ressenyava els “problemes de control financer i pressupostari derivats de la concessió, la desconfiança de l’Administració en l’empresa concessionària i la litigiositat derivada del contracte”.

La reversió de l’hospital de Torrevella va propiciar dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avalant la decisió. La Sotsdirecció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat va justificar la recuperació de l’hospital amb un demolidor informe que aplanava el camí per a la reversió dels contractes amb els hospitals de Dénia, Elx i Manises.

Així doncs, el departament autonòmic de Sanitat ressenyava les “limitacions i les deficiències contractuals” així com “la falta de claredat en el contracte quant a la determinació de la prima per capita (el cànon que paga la Generalitat a l’empresa per habitant susceptible de ser atés) i la seua fórmula d’actualització, així com les diferències respecte de la població objecte del contracte, fan del preu del contracte –element essencial per a la prestació correcta del servei– objecte de discrepàncies quant a la interpretació”.

A més, l’informe també al·ludia a la “pluralitat elevada d’acords adoptats en el si de les Comissions Mixtes (òrgan de control), celebrades entre representants de la Conselleria de Sanitat i de les empreses concessionàries, que suposen un perjudici evident per a l’interés públic i que han suposat de facto una modificació dels conceptes econòmics que integren el contracte”.

Sanitat lamentava que els acords amb les firmes privades manquen d’“indicadors que permeten avaluar la qualitat assistencial duta a terme i l’adequació dels serveis oferits pel concessionari”.

En el cas de Torrevella, la firma Ribera Salud tampoc ho va posar fàcil a la Conselleria de Sanitat i va arribar a vetar la presència dels seus tècnics en les instal·lacions. Es van arribar a celebrar concentracions contra el personal de l’Administració amb la participació de directius i coordinadors afins a la mercantil.

L’hospital següent en el full de ruta de la Generalitat Valenciana és el de Dénia, un altre símbol emblemàtic de la privatització sanitària. El 2021, Ribera Salud va comprar a l’asseguradora DKV el 65% de l’accionariat de la concessionària de l’hospital de Dénia a falta de tres anys perquè finalitzara la concessió. L’empresa va externalitzar la majoria de serveis possibles a les seues empreses filials per mantindre la quota de negoci una vegada la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recupere el servei el pròxim 1 de febrer de 2024, sempre que el Govern del Pacte del Botànic aconseguisca repetir una tercera legislatura.

En aquest context de batalla oberta amb el Govern autonòmic, el grup sanitari francés Vivalto Santé ha comprat fa poc el Grupo Ribera a la multinacional Centene. Així doncs, la matriu de Ribera Salud va revelar en la presentació del seu compte de resultats que maneja un volum de negoci de 150 milions d’euros en el camp de la sanitat privada espanyola.

A menys d’un any per a les pròximes eleccions autonòmiques, el Govern valencià té per davant la reversió de l’hospital de Dénia.