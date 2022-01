Recuperació de la taxa de terrasses i descens dels bons de transport metropolità: així queden els impostos i les taxes de València el 2022

La pressió fiscal no experimentarà modificacions importants a València amb l’entrada de l’any nou i en el cas del transport públic hi haurà modificacions substancials que implicaran descensos en els títols combinats per a l’àrea metropolitana.

En aquest àmbit, queden congelades les tarifes pròpies tant de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) com de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i Metrobús. Però, a més, aquest mes s’estrena la nova targeta sense contacte que substituirà l’actual Móbilis i en què es podran carregar bons per a viatjar en el transport metropolità, inclòs per primera vegada els Rodalia del nucli de València.

D’aquesta manera, l’actual mapa zonal passarà de quatre zones geogràfiques a dues perquè el transport metropolità siga més senzill, fàcil i barat, amb una baixada de preus, entre un 11 i un 55%.

Els nous títols de viatge i plans zonals de Metrovalència, Metrobús i Rodalia, que la Generalitat, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) implantarà per avançar en la integració tarifària, suposaran un gran benefici per a tots els municipis de l’àrea metropolitana.

Les noves tarifes que inclouen Renfe seran del Bo 10 Transbord de 8 euros per a una zona, davant dels actuals 9 euros i 15,50 euros; 12 euros per a dues zones, que substitueix els de 20,90 euros i 26,90 euros d’ara, i 20 euros per a l’Aeroport, davant dels 26,90 en vigor. Quant a l’abonament mensual costarà 35 euros una zona, 53 euros dues zones, el mateix que l’aeroport. Actualment els preus d’aquest abonament mensual oscil·len entre 45 euros i 79,10 euros.

A més del benefici econòmic consegüent, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dues.

Pel que fa a impostos i taxes municipals, fonts de la Regidoria d’Hisenda han confirmat que tot queda congelat, si bé és cert que, com va afirmar fa poc l’alcalde, Joan Ribó, es reactiva el cobrament de la taxa de terrasses suspesa fins ara per la incidència de la pandèmia. No obstant això, si s’aplicaren noves retallades que afectaren l’activitat de l’hostaleria, es tornaria a estudiar una nova suspensió.

Quant al rebut de l’aigua, fonts del Cicle Integral de l’Aigua han assegurat que tot el que depén de l’Ajuntament s’ha congelat, per la qual cosa pràcticament no hi haurà variacions.

El Govern valencià també ha aprovat la congelació del cànon de sanejament, principal concepte que grava el rebut de l’aigua en tota la Comunitat Valenciana, per seté any consecutiu.

Amb les tarifes actuals, que es mantindran l’any que ve, una família de tres membres en un municipi de més de 50.000 habitants pagarà 116 euros de mitjana en tot el 2021, mentre que en les localitats més menudes el cànon serà de 83 euros de mitjana a l’any per a la mateixa mena de família.

Així doncs, per exemple a la ciutat de València, la quota de servei (tram fix) continuarà sent de 44,83 euros i la de consum (variable) de 0,44 euros.

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) mantindrà congelada la taxa pel servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (Tamer) durant tot l’any que ve.

La taxa Tamer, que està congelada des del 2018, és la via per la qual l’Emtre es finança de manera quasi exclusiva per donar el servei de tractament i valorització dels residus urbans del milió i mig de persones que viuen en l’àrea metropolitana de València.