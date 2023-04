Reforma de l’Estatut, finançament, autogovern, dret civil: les reivindicacions del 25 d’abril

Reforma de l’Estatut d’Autonomia, un finançament autonòmic just, recuperació del dret civil... Els dirigents valencians i la societat civil clamen per mesures polítiques i legislatives que incrementen l’autogovern valencià, un reconeixement que s’ha vist minvat en l’última dècada. Amb motiu del 25 d’abril, data que commemora la derrota en la batalla d’Almansa i la pèrdua dels furs valencians, representants de les institucions han fet una crida a la unitat per a reivindicar la recuperació de drets i el blindatge de les polítiques socials en un estat més descentralitzat.

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha destacat la necessitat d’“estabilitat econòmica, política i voluntat” per a pactar una resposta als problemes dels valencians. Morera ha reclamat una relació de “confiança recíproca” amb l’Estat, així com “lleialtat” als actors institucionals. Les Corts “no són un plató de televisió. És on recau la sobirania política”, ha assenyalat, retraient a alguns grups parlamentaris les eixides de to constants en els plens. En aquest sentit, ha considerat que “tampoc seria lícit que les volgueren ocupar persones que pensen a destruir-les o eliminar-les per una qüestió d’arquitectura institucional”.

El president de la cambra autonòmica apunta que “el que està en joc, a més del finançament suficient i equitatiu, el principi d’igualtat de tracte, és el nostre autogovern”. “El deute històric, el deute públic impropi derivat de tants anys d’infrafinançament, amenaça la supervivència de la Generalitat, la sostenibilitat dels serveis públics essencials, els nostres drets i llibertats com a poble, el nostre autogovern”, ha recalcat en el seu discurs dimarts.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha manifestat en termes similars, subratllant que l’autogovern dels valencians ara és el “d’una identitat recuperada, de principis de civilitat il·lustrada i de democràcia socialment avançada”. En l’acte de recepció del Palau de la Generalitat, que fins hui era propietat de la Diputació de València, el president ha recordat també el “llarg viatge” del poble valencià sense la Generalitat, sense aquest autogovern. Per fer-ho, ha citat els il·lustrats del segle XVIII “sensibles a la cultura valenciana”; la Renaixença del segle XIX, els valencianistes del segle XX que “somiaven estatuts” contra la dictadura i els demòcrates que en la Transició van eixir als carrers per dir “*llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia”. L’autogovern és “una xarxa de seguretat”, ha emfatitzat Puig.

Els representants dels grups parlamentaris s’han unit a les reivindicacions plantejades pels dirigents institucionals durant l’acte. La portaveu socialista, Ana Barceló, ha demanat també “una fiscalitat justa” en què “qui més tinga aporte més”, mentre que la portaveu adjunta d’Unides Podem-Esquerra Unida, Estefanía Blanes, ha reclamat “més autogovern, més finançament i unes infraestructures i inversions ajustades a la població”.

El candidat de Compromís a la presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, ha sumat a aquestes peticions la recuperació del dret civil valencià, i ho ha aprofitat per a indicar que, si és elegit president, plantejarà una reforma de l’Estatut d’Autonomia per a incloure drets com l’habitatge, blindar la sanitat pública i ampliar competències autonòmiques.

Per part de l’oposició, la síndica del PP, María José Catalá, ha apuntat que aquesta efemèride és el “fermall final” d’una legislatura, en què han quedat “massa coses pendents”, com el finançament autonòmic, el dret civil, l’aigua o el reforç de les institucions d’autogovern, acabades de reivindicar pels seus companys. Des de Ciutadans, la síndica, Mamen Peris, ha reivindicat el finançament necessari, el Corredor Mediterrani i aigua per a Alacant, i ha advocat perquè la Comunitat siga “el Silicon Valley europeu” i siga una autonomia “lliure completament de corrupció”. Per part seua, la ultradreta ha insistit en el seu rebuig a l’autogovern i a les autonomies.

A més dels actes institucionals, dimarts s’ha convocat una concentració en la plaça de la Mare de Déu de València per reclamar la recuperació del dret civil valencià. Impulsat per l’associació Juristes Valencians, l’acte ha destacat la implicació del municipalisme i ha tornat a demanar a la Comissió Constitucional del Congrés que tramite de manera conjunta la modificació de l’article 49 i l’acceptació de l’esmena per a la recuperació efectiva d’aquesta capacitat legislativa.