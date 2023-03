Una reforma del sistema de finançament no resoldrà el deute de les comunitats sense una quitació de l’Estat

Tot es redueix a un error de càlcul, una diferència entre les estimacions i la realitat. El sistema de finançament autonòmic provoca una bretxa entre el finançament efectiu i les necessitats de despesa reals de les comunitats, que implica problemes a llarg termini. La falta de finançament és la causa principal d’endeutament de la Comunitat Valenciana i ja suposa el 44% del seu deute total. Aquesta falta de recursos, de 300 euros per habitant respecte de la mitjana estatal, provoca que la comunitat recórrega al deute i a un augment de la pressió fiscal; requereix més impostos per a poder oferir els serveis públics fonamentals.

Aquesta és una de les conclusions de la jornada “Deute i sostenibilitat de les finances autonòmiques”, organitzada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) que ha reunit dimecres a experts en finançament autonòmic per analitzar el problema de la insuficiència de recursos de manera estructural.

La modificació del sistema de finançament del 2009, ja caducat, provoca desequilibris addicionals tant en la quantia, amb un problema d’insuficiència col·lectiva, com en la distribució dels recursos per territoris. És un problema del càlcul teòric, que és poc realista i provoca un infrafinançament del conjunt de les comunitats de règim comú, apunten els experts, que consideren que és un problema que s’agreujarà. En concret, apunta Francisco Alcalá, investigador de l’IVIE, hi ha una diferència de l’11% entre el finançament teòric –el “finançament normatiu”– i el real –el “finançament efectiu”–. “Les diferències entre comunitats autònomes de règim comú han sigut més grans i més perjudicials del que pensàvem”, afirma.

L’endeutament de les comunitats autònomes supera ja els 300.000 milions d’euros i representa el 225% dels ingressos ordinaris de les comunitats. D’aquesta xifra, un 60% està en mans de l’Estat a conseqüència de l’existència de mecanismes extraordinaris de finançament, com el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), un préstec que l’Estat fa a les administracions autonòmiques.

La Comunitat Valenciana està especialment afectada per les circumstàncies esmentades, a conseqüència que els recursos amb què compta són, per habitant ajustat, els més baixos de totes les comunitats des de fa dècades, amb una diferència de 300 euros per capita respecte de la resta dels territoris. En termes d’infrafinançament acumulat per habitant ajustat, la Comunitat Valenciana també se situa en primer lloc amb 3.763€ seguida de Múrcia, Andalusia i Castella-la Manxa.

Els efectes del boom immobiliari

L’error arranca amb el primer model de finançament, acordat el 2004. En aquest sistema els ingressos de les comunitats autònomes estan infraestimats. Les comunitats de l’arc mediterrani, que van viure el boom de la construcció en la primera dècada de 2000, van compensar la falta de recursos de l’Estat amb la recaptació dels tributs vinculats a les operacions immobiliàries (l’impost sobre actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). I el 2009, quan la bambolla ja ha esclatat i es negocia el sistema, el model canvia a una estimació que, encara que més realista per al conjunt de les comunitats, provoca un càlcul més optimista que la capacitat real de recaptació en aquests territoris.

“La compensació que implícitament et donava el sistema abans del 2009 gràcies al boom de la recaptació d’aquest impost desapareix a partir del 2009, amb la qual cosa el finançament efectiu es deteriora fins i tot més. I desapareix tant, perquè deixa d’haver-hi boom immobiliari com perquè es modifica el mètode de càlcul de la recaptació que s’ha cedit”, apunta Francisco Alcalá, investigador de l’IVIE.

La resposta a l’infrafinançament

La falta de recursos per a les comunitats té un impacte directe en els seus habitants. D’una banda, requereix més esforç per a prestar serveis públics bàsics, cosa que fa que les administracions hagen de recórrer a l’endeutament o a més pressió fiscal per a sufragar-los. “El debat sobre pujar i baixar impostos no és un tema de gustos, és un tema de tindre recursos suficients; quan tens problema d’infrafinançament has de traure recursos d’on siga”, recalca l’investigador en la seua intervenció.

A mesura que s’acumula l’infrafinançament, creix el deute, i ho fa en més proporció. Si per cada euro d’infrafinançament s’augmenta en 0,30 euros el deute, quan l’infrafinançament supera el 20% l’impacte creix fins a 0,70. A la Comunitat Valenciana, on s’ha superat el 30%, cada euro d’infrafinançament es tradueix en un euro de deute, apunta l’economista.

La resposta al garbull és complexa i requereix una acció de l’Estat, coincideixen els experts en la jornada. En el cas de recórrer als mercats financers, els interessos serien inassumibles, i arribarien a una quarta part dels recursos de la Comunitat Valenciana. “És impossible tornar als mercats si l’Estat no assumeix una part del deute, una quitació substancial”, recalca l’investigador. “La conclusió és que, en el cas hipotètic d’una reforma «ideal» del sistema, el deute acumulat continuaria sent insostenible llevat que l’Estat continuara subvencionant el pagament dels interessos”, destaca l’informe presentat per Álvarez.