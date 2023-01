De regidor d’Enllumenat de Rita Barberá a desnonat del seu propi xalet de luxe

El 2009 un estudi titulat Contaminación lumínica en España, del Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid, va concloure que Espanya era el primer país de la Unió Europea amb més consum mitjà per fanal de l’enllumenat públic. I València, la ciutat que més balafiava a Espanya.

Era la València de les majories absolutes de Rita Barberá i el seu regidor d’Enllumenat durant uns quants mandats va ser Juan Vicente Jurado, que va començar la seua carrera en Unió Valenciana abans d’integrar-se en el PP.

Jurado, ja retirat de la vida pública, ha protagonitzat ara un rocambolesc succés al voltant de la propietat d’un xalet situat a Godella en què estava la seua dona Elmira divendres passat 13 de gener quan una comitiva judicial acompanyada de la Policia Local anava a fer el tràmit de llançament de l’immoble mitjançant el canvi de panys, tal com van avançar La Razón i Las Provincias.

Segons fonts consultades per elDiario.es, el xalet estava a nom de la seua empresa de pirotècnia, que va entrar en concurs de creditors i en fase de liquidació el 2018. Dins d’aquell procés, una de les companyies creditores es va cobrar el deute que mantenia de la pirotècnia amb el xalet esmentat, valorat en tres milions d’euros, i al seu torn aquesta última el va traspassar a una altra mercantil, ara propietària de l’immoble.

Després de diverses notificacions judicials remeses a l’habitatge per comunicar el canvi de propietat a què ningú va respondre, el jutge va dictar una ordre de llançament “contra els ocupants ignorats” per a divendres passat 13, el tràmit legal establit quan no hi ha resposta de cap mena a les notificacions.

En accedir a l’immoble la comitiva, després de canviar el pany de la porta d’accés, Elmira, visiblement nerviosa, va telefonar a l’exedil, que tan sols 15 minuts després es va personar en l’habitatge. Segons consta en la documentació consultada per aquest diari, Jurado va assegurar que vivia en el xalet amb la seua dona. Preguntat sobre en quina condició estava en l’habitatge, sent que constava la propietat en mans de la mercantil, va assegurar que està a nom d’una de les seues empreses i que els diners per a construir-la procedeix del patrimoni de la seua dona. A més, va afegir que no tenia constància del procediment judicial de llançament, malgrat les notificacions reiterades, segons asseguren les fonts consultades.

Davant la situació, la comitiva judicial va suspendre el desnonament i va concedir a Jurado un termini de 10 dies perquè presente els títols que li donen dret a ocupar l’habitatge. Aquest diari ha tractat sense èxit de contactar amb l’exregidor perquè oferira la seua versió dels fets.

Encausat en el barrufeig

Juan Vicente Jurado va ser un dels regidors de la difunta alcaldessa Rita Barberá que va acudir a declarar al jutjat el febrer de 2016 com a imputat en el cas del barrufeig pel qual es van investigar les preteses donacions per a finançar la campanya electoral de Barberá del 2015, un cas que va quedar finalment arxivat.

Jurado va carregar amb duresa contra el que va ser company seu en l’equip de govern municipal en les últimes legislatures, Alfonso Grau, que va ser mà dreta i persona de confiança de Barberá durant el seu mandat.

Sobre el nomenament de Grau com a coordinador de la campanya de Barberá, Jurado va dir que “ningú diria el contrari” per por, encara que va assegurar que ell sí que s’ha enfrontat diverses vegades a Grau i que no es morirà “sense tornar a fer-ho”. Fins i tot va dir que Grau manava més que Barberá “de tota la vida”.

A continuació, sobre la seua enemistat amb el vicealcalde, va comentar: “A mi no m’ha fet res, però a la ciutat de València, moltes coses”.

Finalment, sobre les donacions de 1.000 euros pretesament per a finançar la campanya de l’exalcaldessa, va confessar que si que va fer el donatiu, però que no va rebre després aquesta quantitat en bitllets. També va dir que desconeixia si el PP tenia caixa B, perquè mai va estar en l’organització del partit.