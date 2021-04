El regidor del PP de Benidorm detingut pel cas de la màfia russa demanda el portaveu de l’oposició per haver demanat la seua destitució

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, el popular Lorenzo Martínez Sola, detingut durant l’operació Testudo contra una presumpta xarxa de blanqueig de capitals de la màfia russa, ha presentat una demanda per injúries contra el portaveu socialista en el consistori i contra el PSPV-PSOE per diverses declaracions en què demanaven la seua destitució arran de la publicació en elDiario.es de les seues comprometedores converses telefòniques amb un dels presumptes líders de la trama.

El portaveu socialista, Rubén Martínez, ha comparegut divendres acompanyat del secretari d’organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, en l’acte de conciliació a Benidorm per refermar-se en les declaracions que va fer. “Per descomptat en l’acte ens hem oposat a aquesta ridiculesa”, ha afirmat Martínez. La formació ha sol·licitat en el Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm la seua personació com a acusació popular en la investigació sobre la presumpta trama de blanqueig de capitals de la màfia russa.

El regidor socialista ha exhibit un centenar de pàgines amb notícies dels mitjans de comunicació sobre la detenció de l’edil popular. “L’única cosa que han volgut fer és intentar pressionar-nos amb la tàctica del Partit Popular, molt habitual, per a intentar fer callar el grup majoritari de l’oposició”, ha criticat Martínez. “Ens sembla intolerable que, amb aquesta situació, aquest regidor no haja dimitit ja després de les escoltes publicades que demostren clarament que, estant de regidor de govern a l’Ajuntament de Benidorm, estava fent operacions inacceptables des del punt de vista polític i moral, des de tot punt de vista”, ha destacat el portaveu socialista.

El diputat autonòmic i secretari d’organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha mostrat el “suport absolutament incondicional” al portaveu municipal de la formació i ha criticat la “pràctica bastant habitual quan hi ha presumptes trames de corrupció en el PP” mitjançant la qual “intenta emmordassar els nostres portaveus, els que el denuncien”. “Aqueixa intenció d’emmordassar la cerca de la veritat no tindrà efecte amb nosaltres”, ha dit.

Muñoz ha demanat al president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, responsabilitats polítiques i la destitució de l’edil de Benidorm. “No té sentit que un regidor de Seguretat Ciutadana que ha sigut detingut, que ha passat hores en el calabós, continue detenint la regidoria com si no haguera passat res”, ha afirmat el secretari d’organització del PSPV-PSOE, que s’ha referit a Benidorm com el “bressol del zaplanisme”.

“La primera cosa que ha de fer Mazón per regenerar el partit és netejar sa casa, i haurà de fer dimitir el regidor que ha sigut detingut per aquest cas”, afig. El parlamentari autonòmic ha acusat els “hereus del zaplanisme” d’actuar com l’exministre, principal investigat en el marc del cas Erial.

La situació del regidor popular és enormement delicada, malgrat que l’alcalde de la localitat i número dos del PP d’Alacant, Toni Pérez, va avalar immediatament i sense parpellejar l’edil de Seguretat detingut en l’operació Testudo. En el sumari, apareixen converses telefòniques comprometedores entre el pretés representant de la màfia russa, l’advocat d’origen rus Alexey Shirokov, també militant del PP, i el regidor Lorenzo Martínez Sola.

La instructora del cas considera Shirokov un “pretés lobbista del Partit Popular d’Altea”. En l’operació també va ser detingut l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés. La trama, mitjançant una xarxa clientelista de polítics del PP, promotors i policies untats, va invertir presumptament fons il·lícits ingents procedents de la cúpula del crim organitzat rus, segons informes d’intel·ligència policial de l’Europol . Els llocs on es movien els presumptes malfactors de l’Est es corresponen amb la geografia d’influència zaplanista a la província d’Alacant.