Un regidor de Vox de València denuncia que el partit va tractar de repercutir al grup municipal un pagament de 8.000 euros

Les tensions en l’àmbit valencià de Vox van en augment. Al degoteig de dimissions en nombroses localitats de la Comunitat Valenciana per discrepàncies amb la direcció en l’elaboració de llistes amb vista a les pròximes eleccions, se sumen ara denúncies per presumptes irregularitats en el si del grup municipal de València, que compta amb dos regidors, el portaveu José Gosálbez i el seu company Vicente Montañez.

Montañez, que en declaracions a eldiario.es es va preguntar si un condemnat per violència de gènere era el millor candidat a presidir la Generalitat Valenciana, en al·lusió a Carlos Flores, ja va advertir que el 2019 van rebre una instrucció per escrit de la direcció nacional del partit ultra per la qual instaven que els diversos grups municipals dels ajuntaments transferiren la seua assignació econòmica a un compte controlat pel partit a Madrid.

Malgrat que Montañez, després de fer una consulta sobre aquest tema als serveis jurídics municipals, es va oposar a seguir aquesta directriu perquè està expressament prohibida per l’Ajuntament, el 5 d’octubre passat va rebre una factura “proforma” del partit per import de 8.239 euros, a què ha tingut accés eldiario.es, perquè l’abonara amb l’assignació econòmica del grup municipal.

“Com a única persona amb signatura m’han passat una relació de despeses relacionades amb seus i locals del partit que no tenen res a veure amb el funcionament del grup municipal i que, per tant, no s’han fet, per la qual cosa no les assumiré”, ha assegurat.

Segons la factura proforma a què ha tingut accés aquest diari, la quantitat de 8.239 euros està desglossada en diversos conceptes. En concret, per planificació, organització i coordinació de les estratègies de comunicació, així com per promoció i difusió de les activitats del grup, es repercuteixen 1.149 euros. Per redacció de posicionaments polítics, material informatiu i missatges institucionals, suport i assessorament estratègic, desenvolupament de la política i conductes internes, i elaboració d’argumentaris, es passen 962,80 euros. En concepte de suport tècnic organitzatiu en totes les àrees de decisió que calga abordar de conformitat amb les competències municipals i els assumptes de l’ordre dia tant d’òrgans col·legiats municipals com els de caràcter unipersonal, 2.126 euros. Per planificació formativa i organització de la formació dirigida a la millora de les competències professionals i impartició de cursos de formació, seminaris d’actualització normativa en matèria de règim local, jornades i ponències tècniques de les diferents àrees de competència municipal, un total de 259 euros. I finalment, per utilització de sales i despatxos en les seus i els locals de què el partit disposa en l’àmbit territorial que pertany, 3.741 euros.

“Se’m continua exigint que faça pagaments al partit des del compte en què tenim l’assignació del grup municipal tot i que ja se sap que no és possible fer aquests pagaments”, ha lamentat Montañez, que ha criticat també l’organització del partit d’extrema dreta: “Hi ha un ordene i mane institucionalitzat absolutament procedimentat dins del partit, fins al punt que el meu portaveu i jo necessitàvem sotmetre tots els nostres sentits de vot a la direcció del partit, a l’àrea institucional”.

A més, critica que cap dels dos regidors de Vox ha pogut triar “els assessors”, ja que la majoria de les vegades han sigut “imposats”, malgrat que en moltes ocasions eren persones amb què no volien comptar “per entendre que no tenien la qualificació i els requeriments” que entenien que havien de ser exigibles.

“Abascal és responsable de la crisi a València”

L’edil responsabilitza de la situació de crisi i caos que es viu en el partit la cúpula nacional: “És indubtable que l’actual crisi de Vox a València té com a màxim responsable el comité executiu nacional i el seu màxim dirigent, que és el senyor Santiago Abascal, per nomenar a dit Ignacio Gil Lázaro, un senyor la trajectòria política del qual s’ha fet a Madrid, en el Congrés dels Diputats, i a qui realment per València no se l’ha vist. Desconeix profundament la idiosincràsia del partit a València, perquè només hi ha vingut com a visitant”.

Montañez ha insistit que “és precisament Gil Lázaro qui, presumint de la política d’amiguets, nomena Carlos Flores com a candidat a la Generalitat Valenciana, un senyor a qui ja han qüestionat en nombrosos fòrums que, a conseqüència del seu passat (condemnat el 2002 per violència masclista), siga el millor candidat, per descomptat per a mi no ho és”.

El regidor afig que tant Flores com el candidat a l’Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, també designat a dit per Gil Lázaro, han demostrat el seu desconeixement de l’ideari del partit d’extrema dreta: “Flores ja va dir en una entrevista que calia prendre’s de debò el canvi climàtic i Badenas demana una València més inclusiva en un partit que frontalment s’oposa a l’agenda ideològica 2030 per ser una agenda globalista que implementa el comunisme. Per tant, aquests senyors desconeixen el projecte i el programa de Vox”.

Montañez lamenta que, malgrat haver-li-ho oferit, Badenas no s’ha reunit amb ell per posar-lo al dia de “tots els aspectes de l’Ajuntament que ha de conéixer en àrees que he estat treballant aquests anys com ara mobilitat, urbanisme, comerços, mercats o l’Empresa Municipal de Transports (EMT)”.

Per aquest motiu, conclou: “El senyor Gil Lázaro, posat a dit pel senyor Abascal, serà el màxim responsable que els resultats electorals de Vox a València no siguen els esperats. La pregunta és si amb Gil Lázaro faran el mateix que van fer amb Macarena Olona a Andalusia i si el senyor Abascal assumirà les conseqüències d’una derrota de Vox a la Comunitat Valenciana, clau i estratègica per a poder abordar el Govern d’Espanya”.