La regidora Lucía Beamud critica el retard del Govern a donar el vistiplau a la ciutat esportiva del Llevant UE

Sense notícies del vistiplau del Consell de Ministres a la ciutat esportiva del Llevant UE, un tràmit necessari pel fet de projectar-se en terrenys de l’Autoritat Portuària de València (APV), i per tant de titularitat estatal, mitjançant una concessió de 35 anys. La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, va informar dimecres que l’Ajuntament de València “ja té tots els permisos per a la llicència definitiva” d’aquest nou equipament situat al barri de Natzaret, a l’espera d’un acord del Consell de Ministres des de fa més d’un any i, posteriorment, l’autorització demanial de l’APV. Segons la regidora, es tracta “d’un mer tràmit que no comporta més dificultat”, per la qual cosa va demanar “la màxima agilitat” al Govern central i la implicació de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

“No entenem aquest retard”, va remarcar Beamud, que ha assegurat que totes les gestions municipals, “amb més dificultat tècnica i complexitat”, estan fetes des de setembre del 2022. Per a la titular d’Espai Públic, “se li ha de donar la màxima agilitat possible, de la mateixa manera que l’Ajuntament va donar agilitat a aquest expedient, que vam declarar prioritari, perquè és un projecte molt important per a la ciutat, el veïnat, el Llevant UE i l’afició”.

La nova infraestructura, va destacar la regidora, facilitarà els desplaçaments a les instal·lacions esportives del club granota, atenent així mateix les demandes de mobilitat del veïnat, i “enriquirà una zona que requereix aquesta urbanització i que ve a culminar altres projectes”, com el Parc de Desembocadura.

Lucía Beamud va detallar les gestions que s’han dut a terme des del consistori per activar la llicència de la nova ciutat esportiva del Llevant UE, “de la mà i amb interlocució directa amb el club, els diversos serveis municipals i direccions generals de la Generalitat”, i que estan finalitzades des de setembre del 2022.

Entre altres, ha destacat: l’acord plenari; l’aprovació per part del Consell Territorial d’Urbanisme i el Consell Consultiu; els informes tècnics d’Urbanisme, Jardineria, Mobilitat o el Cicle Integral de l’Aigua; el permís d’AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria); la Comissió Municipal de Patrimoni, o l’informe favorable de Sanitat, Territori i Gestió Urbanística.

La regidora es va referir a “altres projectes que han portat grans inversions per a València”, com l’edifici de Vodafone en l’avinguda de les Corts Valencianes o l’hospital biomèdic d’Ascires, i que han comptat amb “l’agilitat” de l’Ajuntament en la tramitació, “la mateixa que reclamem al Consell de Ministres”.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València va publicar el 20 de maig de 2021 l’aprovació definitiva del Pla Especial de la zona sud del port de València que inclou els terrenys en què es construirà la nova ciutat esportiva del Llevant UE i el Parc de Desembocadura.

Característiques de la ciutat esportiva

Com va avançar elDiario.es, la ciutat esportiva tindrà set camps de futbol (un per a la pràctica de rugbi), un pavelló cobert per a 2.500 o 3.000 espectadors i una residència per a l’escola amb capacitat per a 100 jugadors.

A més l’edifici abandonat de Benimar es rehabilitarà i acollirà diverses oficines del club granota, però també part de les oficines de la Fundació Esportiva Municipal.

La Ciutat Esportiva serà oberta, sense de murs o closos, i estarà integrada en el barri de Natzaret mitjançant zones verdes. Hi haurà preus avantatjosos per a l’ús de les instal·lacions per part del veïnat de la zona.

El projecte s’assentarà sobre una superfície de 99.000 metres quadrats i la inversió estimada serà entorn d’11-14 milions d’euros amb un termini aproximat de construcció de 18 mesos.