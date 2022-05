Rehabilitació d’habitatges, mobilitat sostenible, plaques solars: així és el pla de València per a aconseguir la neutralitat climàtica el 2030

El pròxim 13 de juny arranca el pla europeu per a aconseguir que 100 ciutats, entre aquestes València, siguen climàticament neutres abans del 2030. Aquest dia els municipis seleccionats es reuniran a Brussel·les per traçar el full de ruta. Per afrontar el repte, la UE els atorgarà l’etiqueta Ciutat Missió, que atraurà inversions públiques i privades per a projectes de sostenibilitat i digitalització.

L’alcalde, Joan Ribó, va anunciar dimecres que l’Ajuntament ja està negociant l’arribada d’empreses del sector a la ciutat. A més, la Comissió Europea invertirà 360 milions d’euros en dos anys en la xarxa d’urbs d’emissions zero per accelerar les iniciatives de descarbonització. Ribó va destacar que “estem en el mapa” de la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

L’alcalde va donar a conéixer al matí en el centre d’innovació Les Naus la Missió Climàtica València 2030, acompanyat del regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon. Ribó va posar en relleu què suposarà ser una de les 100 ciutats triades per la Unió Europea per a aconseguir la neutralitat climàtica d’ací a huit anys.

Així doncs, el fet d’obtindre una etiqueta europea és “estratègic”, ja que permetrà “posicionar València en els sectors econòmics més competitius en el futur, la digitalització i la sostenibilitat, i això ens dotarà de capacitat de generació d’ocupació verda i qualificada”.

En termes de benestar i salut, es va referir a “un aire més net, menys contaminació, una ciutat més verda i amb menys illes de calor”, a més d’“habitatges eficients i més ben aïllats, amb menys consum energètic i, per tant, estalviant en la factura de la llum”.

“València porta dos anys d’avançament”, va assenyalar l’alcalde. En aquest sentit, va detallar algunes accions en marxa, com la rehabilitació de 700 habitatges en els barris de Tres Forques i Campanar, la creació de comunitats energètiques, els avanços en mobilitat sostenible, incorporació d’autobusos elèctrics a la flota de l’EMT, la renaturalització de la ciutat, l’impuls de l’alimentació de proximitat o el mesurament de l’empremta hídrica i de carboni que genera el turisme.

En aquesta línia, la junta de govern a l’Ajuntament de València aprovarà divendres la licitació del projecte d’instal·lació de 176 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que es distribuiran en 88 columnes localitzades en els diferents mercats municipals i centres comercials de la ciutat.

A més, l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa i de sensibilització sobre la necessitat d’implantar sistemes d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica i els avantatges fiscals de la seua instal·lació consistents en la bonificació de l’ordenança de l’impost sobre béns immobles (IBI) i la de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).

Ribó es va mostrar partidari d'ampliar les àrees de prioritat residencial com la de Ciutat Vella a altres barris enfront del peatge urbà, el pagament per l'ús del cotxe en determinades zones i moments, ja que ha comentat que aquesta última mesura planteja problemes de greuges comparatius: “perjudica els que menys poder adquisitiu tenen”, va comentar.

L'alcalde va explicar que està en marxa la instal·lació de mesuradors de pol·lució per a la creació d'una zona de baixes emissions el funcionament de les quals s'ha d'estudiar: “Els que tenen cotxes més antics possiblement no poden permetre's canviar de cotxe i això és una cosa que hem de tindre en compte”, va afirmar.

Per part seua, Carlos Galiana, va explicar que València signarà un contracte climàtic amb la UE i les altres 99 ciutats europees, en què es reflectirà el compromís de complir els terminis i els objectius i de ser transparents amb els instruments de mesurament de l’èxit dels projectes pilots duts a terme.

El responsable d’Innovació també va remarcar que a hores d’ara es treballa en la plataforma digital d’intercanvi i informació Net Zero Cities, que facilitarà la col·laboració entre les urbs de la xarxa. Pel que fa a l’etiqueta Ciutat Missió, va indicar que “és una garantia per a fer de València una ciutat més atractiva a les inversions privades, a les oportunitats de finançament europeu i a la ubicació de noves empreses i treballadors qualificats”.

Aliança per la Missió Climàtica

El regidor Alejandro Ramon va assegurar que “si una cosa tenim clara és que no podem dissenyar l’estratègia que definisca la transició energètica de la ciutat nosaltres sols”.

Per això, s’ha constituït l’Aliança per la Missió Climàtica, “una iniciativa que pretén agrupar els compromisos i sumar els esforços” i que “reflecteix el suport social cap a la missió per part de tota la ciutadania, les empreses privades, les administracions públiques, les organitzacions socials, els centres acadèmics i els mitjans de comunicació”.

En aquests moments està desenvolupant-se una pàgina web de l’Aliança per la Missió Climàtica que possibilitarà a la ciutadania “adherir-se a aquesta iniciativa, mostrar el seu suport amb accions concretes i formar-ne part”.