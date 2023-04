‘Rèquiem in Power’: València cobrirà el maig els nínxols dels cementeris amb 7.000 plaques solars

València cobrirà tots els nínxols dels cementeris municipals amb panells solars, cosa que donarà lloc a “la planta fotovoltaica urbana més gran d’Espanya”. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, ha anunciat que durant el mes vinent de maig començarà la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.

El projecte, denominat ‘Requiem in Power’, preveu la instal·lació de més de 6.600 plaques que evitaran l’emissió anual de mil tones de CO₂. Alejandro Ramon ha assenyalat que es tracta d’un projecte “molt singular”.

El pla es durà a terme en els cinc cementeris municipals: General, el Cabanyal, Campanar, Benimàmet i el Grau. En total s’instal·laran 6.658 panells solars que ocuparan una superfície de 14.339 metres quadrats. Està previst que es generen 3.838.530 quilovats a l’any, per la qual cosa s’evitarà l’emissió anual de 1.019 tones de CO₂. El pressupost del projecte ascendeix a 3.277.251 euros.

Ramón ha destacat que es tracta d’un projecte “molt innovador” que ha generat interés “fins i tot en mitjans de comunicació estrangers”. I ha remarcat: “Hem trobat un espai dins de la ciutat per a produir molta energia renovable; per a accelerar la nostra transició energètica”. En el Cementeri General, l’espai de més envergadura, utilitzant només la secció 19, s’instal·laran 4.411 panells fotovoltaics.

Ramón ha assenyalat que un dels avantatges d’aquest sistema és que, “com que l’energia es generarà i es consumirà a la ciutat, hi ha menys pèrdues en el transport i per tant serà una instal·lació més eficient”. El regidor d’Emergència Climàtica ha destacat també que la instal·lació d’aquestes plaques solars en els diferents cementeris de la ciutat generarà 99 llocs de treball durant l’execució del projecte i 15 més per a les tasques de manteniment de les instal·lacions una vegada es posen en marxa.

En opinió d’Alejandro Ramón, aquest és un model que han de fomentar les ciutats, perquè “les ciutats són les grans consumidores d’energia i, per tant, han de tindre també la responsabilitat de ser grans productores d’energia”. Ramon ha assenyalat que aquest projecte “és una gran aposta de la seua regidoria” i ha recordat altres actuacions per a impulsar l’energia fotovoltaica com la modificació de l’ordenança i les bonificacions en l’IBI i en l’ICIO.

El regidor d’Emergència Climàtica ha recordat també la posada en servei de les oficines de l’energia, perquè, a més del canvi climàtic, el preu de l’energia s’ha convertit en una problemàtica “que ha afectat les famílies i que ha posat en risc molts negocis menuts”. “Amb les plaques solars”, ha indicat Alejandro Ramón, “es pot fer front a aquestes dues problemàtiques”.

Quant a la destinació de l’energia que es genere amb les plaques instal·lades en els cementeris, el regidor ha assenyalat que hi ha tres opcions. Una part es destinarà a l’autoconsum de qualsevol instal·lació pública en un radi de dos quilòmetres; una altra part es pot abocar a la xarxa i, finalment, es busca la fórmula perquè la ciutadania es puga beneficiar d’aquesta energia a través d’alguna figura similar a les comunitats energètiques.