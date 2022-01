El responsable d’unflar l’“instrument clau” del finançament del PP de Rita Barberá s’asseurà en el banc dels acusats

José Salinas, exresponsable de la fundació municipal Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), s’asseurà en el banc dels acusats en el marc de la peça separada A del cas Taula. La secció quarta de l’Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs de la defensa de Salinas contra el seu processament, cosa que aboca al banc dels acusats, per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, a qui va ser director gerent de l’entitat que alimentava amb fons públics l’entramat empresarial de Laterne, encarregat de la campanya electoral del PP de València en les eleccions municipals del 2007.

La interlocutòria, a què ha tingut accés elDiario.es, destaca la “destinació que s’hauria donat a aquests fons” i si “es van desviar o es van sostraure de manera fraudulenta”. El grup Laterne, recorda l’Audiència Provincial de València, “s’erigeix com a instrument o peça clau per a finançar la campanya electoral del PP de València”. La presumpta trama va adjudicar uns “hipotètics treballs o encàrrecs” que no s’han pogut justificar.

A més, el tribunal recorda altres indicis com l’“esborrament inusual i ininterromput” dels fitxers informàtics anteriors al 2009 i fins i tot l’“intent d’eliminació de la referència numèrica” que com a proveïdor de l’Ajuntament de València, sota el mandat de la difunta alcaldessa Rita Barberá, detenia l’empresa Laterne.

La resolució, contra la qual no es pot recórrer, també afig que el Pla Estratègic 2008-2012, encarregat a la mercantil “va ser confeccionat per personal de la fundació sense cap intervenció de Laterne”. A més, afig que els fets no han prescrit per a José Salinas(va ser cridat a prestar declaració al febrer del 2018). Els empleats de la fundació no recordaven cap treball elaborat per l’empresa.

Després de lliurar-se bona part de l’equip de Rita Barberá i el PP com a persona jurídica del processament pel pretés ‘barrufeig’ en les eleccions del 2015, la peça separada A del cas Taula reunirà en el banc dels acusats l’exvicealcalde, Alfonso Grau, la secretària municipal, María del Carmen García Fuster, i José Salinas, que ja es va deslliurar del cas Noós.

Salinas s’enfronta a un presumpte delicte de malversació de cabals públics d’especial gravetat, atés el valor de les quantitats pretesament sostretes i al “mal o l’entorpiment produït al servei públic”.