Retards en el soterrament de les vies de la Serradora a València: el Govern prorroga la redacció de l’estudi informatiu

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va presentar dimarts passat 21 de març les línies sobre les quals treballa l’empresa municipal Aumsa per redissenyar el programa d’actuació integrat (PAI) del Grau.

La proposta suprimeix la prolongació de l’Albereda prevista anteriorment i reconverteix l’antic espai dedicat a la Fórmula 1 en el primer circuit biosaludable de València, envoltat de zones verdes i connectat amb el Parc de Desembocadura, però manté el terraplé “provisional” previst en el projecte anterior fins que es faça efectiva la prolongació del túnel de la Serradora.

El manteniment d’aquesta solució reversible és un indicador inequívoc que el soterrament d’aquestes vies que suposen una barrera per a la connexió del nucli urbà de València amb la mar, si bé està damunt la taula del Govern central, no és una prioritat. En aquests moments, els esforços se centren en el desenvolupament del canal d’accés, és a dir, el soterrament de les vies entre la V-30 i les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord que permetrà cosir els barris del sud amb un corredor verd. Com va avançar elDiario.es, la licitació està prevista per al mes de juny i l’inici de les obres per a principis del 2023.

Quant a la prolongació del túnel de la Serradora, el 4 de febrer de 2020 el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va formalitzar el contracte per a la realització del ‘Estudi Informatiu de la prolongació sud del túnel de la Serradora, a la ciutat de València’, amb l’empresa Geocontrol SA, per un import de 252.630 euros (IVA inclòs), i es disposava d’un termini de 24 mesos per al desenvolupament de les faenes.

Per tant, el termini de redacció es va complir el 4 de febrer passat. Preguntades fonts del Mitma sobre aquest tema, han comentat que els terminis de l’estudi s’han prorrogat, sense especificar un període concret, ja que estan pendents de finalitzar estudis temàtics i informes d’altres administracions.

L’actual línia València-Tarragona discorre en túnel en un tram del carrer de la Serradora, a la ciutat de València, tram en què està situada l’estació subterrània del Cabanyal. Pel nord, el soterrament s’inicia en el límit entre els termes municipals de València i Alboraia i pel sud acaba a l’altura del carrer d’Eivissa. Més al sud, la línia travessa, en viaducte, l’antic llit del riu Túria.

L’objecte de l’estudi informatiu és analitzar les diferents opcions de prolongació del túnel actual per l’extrem sud, en funció de diversos aspectes (cost, funcionalitat, afecció mediambiental, dificultat constructiva, afecció a l’explotació ferroviària, etc.).

L’estudi informatiu comprén tres fases: en primer lloc, definició, anàlisi i avaluació de totes les possibles alternatives, tant les previstes en documents ja redactats com altres possibles solucions o variacions de les anteriors. Se seleccionaran diverses d’aquestes alternatives a fi que siguen desenvolupades en la fase següent; en segon lloc, les alternatives prèviament seleccionades en la Fase I es definiran en l’estudi informatiu i amb el nivell de detall suficient per a servir de base al procés d’audiència i informació pública establit en la Llei 38/2015 del sector ferroviari i la Llei 9/2018, que modifica la Llei 21/2013, d’impacte ambiental; finalment, se sotmetrà al tràmit d’audiència i informació pública esmentat.