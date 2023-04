Ribera Salud tracta de frenar la reversió de l’hospital de Dénia amb la idea de mantindre la seua gestió si guanya el PP després del 28M

El president del PP valencià i candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha verbalitzat més d’una vegada que no descarta tornar al sistema de concessions sanitàries pel qual se cedeix a empreses privades la gestió de departaments de salut, un model que va impulsar l’expresident del Consell, Eduardo Zaplana, amb l’hospital d’Alzira i que es va estendre a quatre àrees més de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elx, Torrevella i Manises).

Del total d’aquestes concessions, Ribera Salud, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador del PP Fernando de Rosa, gestionava les dels departaments d’Alzira, Torrevella, Dénia (després d’adquirir l’accionariat de DKV) i Elx.

El Govern del Botànic presidit per Ximo Puig, no obstant això, es va marcar com a objectiu recuperar per a la gestió pública totes les concessions els contractes de les quals finalitzaren durant el seu mandat davant el descontrol i l’elevada conflictivitat amb les empreses gestores, principalment Ribera Salud. Així es va fer el 2018 amb Alzira i el 2021 amb Torrevella.

El mes de gener passat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va comunicar a Ribera Salud l’inici de la recuperació pública de l’àrea de salut de Dénia, en un procés que durarà un any i que, per tant, conclourà a final de gener del 2024, quan acaba el contracte atorgat en el seu moment pel Consell del PP.

D’aquesta manera, Sanitat va traslladar a la companyia les normes de reversió, un full de ruta per la qual l’empresa ha d’anar remetent a la conselleria una informació determinada perquè la Generalitat puga assumir la gestió del departament de salut i de l’hospital sense problemes.

La resposta de l’empresa, no obstant això, ha sigut un recurs judicial contra les normes de reversió, tal com ja va fer en els casos d’Alzira i Torrevella sense èxit, ja que tots els seus recursos els van anar tombant els tribunals l’un darrere l’altre.

A més, el 15 de març passat es va complir el primer termini per al lliurament d’una primera tanda de documentació que encara no s’ha remés a l’Administració.

Totes aquestes traves es produeixen en un context electoral, ja que en dos mesos hi ha unes eleccions autonòmiques de les quals podria dependre la continuïtat de l’empresa per mitjà d’una pròrroga del contracte, sempre que guanyara el bloc de dretes liderat pel PP, i que així ho aprovara Mazón, que fa poc va assegurar, preguntat per la situació de Dénia, que faria una auditoria “per veure el sistema de gestió més favorable, amb prioritat a la pública, però recorrent a la sanitat privada si pot ser d’ajuda”.

Fonts de Sanitat han confirmat a elDiario.es que, a pesar que el procés per a la reversió de l’hospital de Dénia ja s’ha iniciat, legalment es podria paralitzar en qualsevol moment si ho decideixen així els responsables polítics.

Els treballadors del departament de salut es van manifestar el 24 de març passat a la vora del Palau de la Generalitat i tornaran a fer-ho el pròxim 21 d’abril per denunciar que el conflicte existent entre Ribera Salud i la conselleria repercuteix en la qualitat assistencial, ja que compten amb menys recursos humans que els departaments de gestió pública, cosa que, al seu torn, genera una fuga de professionals.