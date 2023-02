Ribó acusa el Port de voler quedar-se els edificis de la Marina de València que aporten rendiment econòmic

El pols entre la ciutat de València i l’Autoritat Portuària (APV) per la gestió de la Marina de València continua obert i aferrissat, sense que a curt termini s’albire una solució. L’alcalde Joan Ribó va reclamar dilluns que la ciutat de València siga la que gestione l’explotació dels recursos de l’espai, de la mateixa manera que es fa en altres ciutats de l’Estat, com Vigo, Algesires, Cartagena o la veïna Gandia; i fins i tot en altres urbs europees, com Copenhaguen o Hamburg. Ribó, que va presidir la reunió del Consell Rector del Consorci València 2007, va reconéixer que la situació de la Marina és “de gran complexitat jurídica”, però va defensar la prioritat dels “interessos de la ciutat” i la voluntat d’arribar a acords. En la reunió es va acordar delegar totes les funcions i competències de gerència en els liquidadors del Consorci, la qual cosa permetrà donar continuïtat a l’activitat en aquest àmbit costaner durant el període de pròrroga acordat.

“Volem fer el mateix que es fa en tots els ports d’Europa”, va remarcar l’alcalde, que va assegurar que “hem d’avançar en aquesta direcció, i així ho defense des de la meua obligació, com a alcalde, de lluitar pels interessos de la ciutat”.

Sobre l’informe de l’Advocacia de l’Estat que considera que l’APV ha de recuperar els immobles en l’ús dels quals no quede acreditada una utilitat pública o interés social, l’alcalde li va restar importància i va recordar que es tracta d’un informe, i no d’una decisió judicial. Ribó va subratllar el seu “desacord amb aquest informe” i va explicar que, si bé estem molt contents d’arribar a acords amb el Port en nombrosos temes, en altres qüestions, com aquesta, estem en profund desacord“. El primer edil es va manifestar en contra que ”el Port vulga per a ell tot el que aporta recursos econòmics“. ”No estem d’acord amb aquest plantejament, i tenim molts exemples similars a Espanya del que nosaltres defensem, com són Vigo, Algesires, Cartagena o Gandia“, va insistir.

Ribó va tindre paraules de tranquil·litat per als treballadors i treballadores de la Marina, a qui ha assegurat que “poden estar tranquils tot aquest any en què s’ha prorrogat l’activitat i la gestió del consorci”. De fet, els acords de dilluns confirmen la capacitat dels liquidadors perquè puguen augmentar els salaris igual que tots els treballadors estatals. “Hem avançat molt”, va dir Joan Ribó, “s’ha autoritzat el tema de les funcions de gerència durant aquest any, que no havia sigut recollit per escrit, i que impedirà el col·lapse d’aquest organisme durant l’any de pròrroga en què continuarem buscant solucions”.

L’alcalde va comentar que l’actual situació de la Marina és “jurídicament complexa”, i va explicar que la voluntat del municipi és fer de la Marina un espai similar a la d’uns ports determinats d’altres ciutats que ja no s’usen com a tal, i que poden oferir serveis d’oci, esports o innovació: “Que aquesta Marina siga el mateix que, per exemple, l’equivalent del port que ja no s’utilitza a Copenhage o a Hamburg. Volem fer ací el mateix que es fa en altres ports europeus, i és que les zones que ja no s’utilitzen passen a ser dels municipis corresponents per a gaudi de la ciutadania amb diversos usos públics, des de les propostes d’innovació com és el nostre cas, a elements lúdics, esports nàutics, oci, etc. Aquest és l’objectiu, encara que tenim una situació jurídicament complexa, que cal resoldre”.

L’alcalde va recordar que, després de la dissolució del Consorci, la postura del Govern municipal era que la propietat de tota la Marina fora cedida a la ciutat. Però davant la negativa del Govern central, i atesa la falta d’acord sobre la direcció de la gestió de la Marina, es va optar per prorrogar un any les competències de la comissió de dissolució. Per això, s’ha autoritzat formalment els liquidadors perquè puguen, per exemple, aprovar els pertinents augments de salari de les persones que treballen per a l’entitat.

Al final de la reunió, Ribó va mostrar la seua “satisfacció que, després d’un debat que a vegades ha sigut llarg, hem arribat a un acord en uns punts determinats sobre la fórmula de futur”. Segons va explicar, “aquesta fórmula és molt clara, i parteix del fet que l’Ajuntament de València vol les competències de la part terrestre de la Marina”. L’alcalde va recordar que la idea seria que la Generalitat assumisca les competències de la làmina d’aigua, motiu per qual la gestió de l’espai “haurà de ser una fórmula mixta entre l’Ajuntament i la Generalitat”.