Ribó agafa les regnes de la Marina de València després de paralitzar el PSPV la comissió liquidadora del Consorci 2007

La Marina de València torna a ser escenari de desacords entre Compromís i el PSPV a causa de la creació de la comissió liquidadora del Consorci València 2007, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament de l’espai i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%).

El consell rector del 30 de maig passat va acordar iniciar el procés de liquidació de l’organisme una vegada l’Estat va abonar el deute pendent i va anunciar la seua retirada d’aquest, alhora que les administracions autonòmica i municipal havien d’acordar la creació d’un nou òrgan jurídic que gestionara l’espai.

En aquella reunió es va aprovar la creació d’una comissió liquidadora formada per un representant de cada Administració (local i autonòmica) i es va decidir que la Generalitat Valenciana s’encarregaria de la gestió de tota la part nàutica (amarraments i activitats) i de pesca de la Marina, com si es tractara d’un port autonòmic, mentre que l’Ajuntament es responsabilitzarà de la part terrestre (ús i desenvolupament de magatzems i altres espais sense vinculació nàutica).

No obstant això, segons han informat a elDiario.es fonts del Consorci, la comissió liquidadora no ha arribat a crear-se per les reticències de la part socialista representada per la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, que es va negar al fet que el director general de l’ens, Vicent Llorens, en formara part per designació de l’alcalde Joan Ribó, ja que assegura que té un informe jurídic que afirma que la liquidació del Consorci corresponia en exclusiva a l’Estat.

No obstant això, dues setmanes després de reclamar-lo, l’informe esmentat no ha arribat al Consell Rector. Aquest, en la seua última reunió va considerar que a falta de l’informe esmentat, es constituïra una comissió liquidadora amb un membre de cada institució (Estat, Generalitat i Ajuntament). De fet, el Govern central ja ha nomenat un funcionari per participar en el procés.

Malgrat tot, en tot aquest temps des de la part socialista no s’ha contestat als continus requeriments del Consorci per a canalitzar la situació, tenint en compte que tots els tràmits administratius, com ara pagaments de nòmines del personal, queden en mans d’una comissió liquidadora que no s’ha posat en marxa.

Davant aquesta situació de paràlisi, l’alcalde de València, Joan Ribó, en la seua condició de president del Consorci, ha signat les nòmines d’aquest mes dels empleats de la Marina i ha convocat un consell rector per demanar explicacions sobre les objeccions dels socialistes a posar en marxa la comissió liquidadora amb l’objectiu de buscar acords i solucionar la situació.

“Si no hi ha comissió liquidadora, algú ha de fer alguna cosa, perquè la Marina no es paralitzarà i ací hi ha 1.000 vaixells, 60 concessions i més de 200 empreses”, expliquen les mateixes fonts.