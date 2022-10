Ribó demana al Port que aclarisca si vol estar en el futur ens que gestione la Marina de València

Sorpresa en l’Ajuntament de València per la reunió convocada per l’Autoritat Portuària (APV) amb diversos empresaris que despleguen la seua activitat en el domini públic portuari de la Marina de València, és a dir, en el sòl que encara no està adscrit al consistori, per traslladar-los que a partir de l’1 de gener seran els encarregats de gestionar les seues concessions.

Com va avançar elDiario.es, l’APV ha fet un pas al davant en la seua idea de fer-se amb el control d’una part de la Marina de València, a pesar que el seu president, Aurelio Martínez, va desmentir qualsevol interés sobre aquest tema i malgrat les negociacions obertes entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana per a crear una entitat que s’encarregue de la gestió integral de l’espai, incloent-hi la làmina d’aigua.

L’alcalde Joan Ribó va comentar dijous que “des d’un punt administratiu és cert que la titularitat dels terrenys són del Port, però des d’un punt de vista polític no sembla la millor opció, sembla que tenen ganes de de canviar d’opinió”.

Ribó va recordar que “en el seu moment el Port va dir que no volia estar en el futur consorci o en l’entitat que es cree, es va dir d’una manera taxativa” i va afegir que “sobre la base d’això s’ha anat treballant que es gestionaria entre la Generalitat i l’Ajuntament”.

Per aquest motiu, l’alcalde ha demanat a l’APV que es definisca: “Si volen estar que ho diguen, que no hi ha problema, però que aclarisquen la seua posició. De totes maneres, el que diguen ells és una cosa que té la importància que té, perquè el que ho ha de dir és Ports de l’Estat. I el nostre company Joan Baldoví està negociant en el marc dels pressupostos generals del 2023 la cessió d’aquests terrenys i s’insistirà en la reunió que vam sol·licitar al començament de setembre amb el ministeri per tractar el tema”.

Les concessions que afecta aquesta situació i a què es va citar a la reunió són principalment les relatives a les Bases, Marina Beach i Panorama, Duna, Albacora, el Faro del Sur, Blau, l’Alhoa, la Federació Valenciana de Vela, l’Escola Municipal de Vela, la Federació Valenciana de Rem i els 970 amarraments.

Segons el full de ruta explicat en el seu moment, el Consorci València 2007, òrgan creat per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), està ja en ple procés de liquidació. Amb tot, és aquest òrgan el que va atorgar en el seu moment les concessions i el que en principi les ha de continuar gestionant fins que acabe el procés de liquidació, cosa que estava prevista per a finals d’enguany.

En una reunió recent entre el president del Govern valencià, Ximo Puig, i l’alcalde de València, Joan Ribó, es va acordar crear una nova empresa pública o una fundació participada per l’Ajuntament i la Generalitat per fer-se càrrec de la gestió de la Marina de València una vegada es dissolga el Consorci València 2007.

Ribó mateix ja va remetre una carta a l’APV per sol·licitar la desafecció de tota la zona i la cessió del que no es puga desafectar, tal com preveu la Llei de ports quan aquests espais portuaris, però amb ús urbà, estan separats físicament de l’activitat industrial del port i, per tant, no afecten el seu dia a dia, com és el cas de la Marina de València. A la missiva de l’alcalde va respondre l’APV en el sentit que és una petició que ha de cursar directament a Ports de l’Estat o al Ministeri de Transports.

Així ho va fer l’1 de setembre passat quan des d’alcaldia es va remetre una altra carta a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per mitjà de la qual sol·licitava una reunió per tractar la desafecció dels espais de la Marina que continuen sent de titularitat de l’APV.

Lluny d’oferir una resposta a la missiva de l’alcalde des del ministeri, el moviment següent de l’APV ha sigut la reunió esmentada per a assumir el control d’una part important del recinte.

Actualment, uns 500.000 metres quadrats de la Marina de València els conformen la làmina d’aigua i 500.000 més els diferents espais en superfície. D’aquests, l’Ajuntament ja és el responsable directe d’un 30% dels terrenys que es van desafectar en el seu moment, concretament, de la part dels magatzems, l’estació marítima, les bases de la Copa de l’Amèrica i l’edifici Veles e Vents. La resta forma part dels terrenys de domini públic portuari en què se situen les concessions esmentades.