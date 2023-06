Ricardo Costa consuma el seu penediment en el cas Gürtel: “El cap era el senyor Camps”

Ricardo Costa, ex-secretari general del PP valencià, és un d’aquests penedits que, a l’estil dels pentitti italians del crim organitzat mafiós, acaben confessant quan veuen les orelles al llop en forma de condemna a una llarga estada entre reixes. “He demanat perdó i he mostrat el meu penediment”, ha recordat el testimoni durant la seua declaració en el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional. Sobre els acusats, ha assegurat que “fa temps” que no manté cap amistat. No obstant això, en el seu moment, va tindre una intensa relació amb el principal acusat, Francisco Camps. A més de ser el seu portaveu parlamentari i màxim responsable del PP valencià, Costa va compartir banc dels acusats amb l’expresident valencià en el judici dels vestits del cas Gürtel, del qual tots dos van ser absolts per un jurat popular.

Condemnat en la peça del cas Gürtel sobre el finançament il·legal del PP, des de fa quatre anys s’ha convertit en la principal basa de la Fiscalia Anticorrupció per a apuntalar l’acusació contra Francisco Camps com l’ambaixador de la trama Gürtel en el Palau de la Generalitat Valenciana. La seua declaració com a testimoni en el judici pels contractes menors de la xarxa corrupta ha servit al ministeri públic per a apuntalar l’acusació contra l’expresident valencià, que s’enfronta a una petició de pena de dos anys i mig de presó, a més d’una dècada d’inhabilitació, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració.

L’ex-secretari general del PP valencià ha confessat, després d’una “reflexió familiar” sobre el seu futur i sense rebre cap pressió, segons ha aclarit a preguntes de la fiscal anticorrupció. Costa ha traçat un retrat de les interioritats de la trama Gürtel, en el seu vessant valencià, i ha assegurat que va ser Camps qui “havia decidit” que l’empresa Orange Market, filial a València de la xarxa corrupta, s’encarregara de l’organització dels actes del partit i, en paral·lel, percebera adjudicacions públiques de l’Administració autonòmica. “És obvi que a València feia tots els actes del PP, perquè ho decidia el president”, ha dit.

També ha recordat que el seu amic llavors Álvaro Pérez El Bigotes tenia línia directa amb consellers i que mantenia una relació de confiança i d’amistat amb Francisco Camps, al contrari de la tesi que va mantindre l’expresident valencià, segons la qual la seua vinculació amb el delegat de Gürtel a València era merament professional. Costa ha definit Álvaro Pérez com una “persona de confiança del partit i del president”. “Treballava amb el partit i feia uns actes determinats amb l’Administració pública, no em semblava estrany”, ha afegit.

De fet, el testimoni ha descrit una relació tan pròxima entre El Bigotes i Camps que incloïa les famílies respectives: “He anat amb el senyor Pérez a la farmàcia de la dona del senyor Camps a saludar-la, jo no la coneixia, puc equivocar-me, però crec que me la va presentar ell”, ha relatat. Ricardo Costa també ha indicat que va dinar “moltíssimes” vegades amb El Bigotes i Camps en el Palau de la Generalitat. “Atesa la seua relació, em semblava la cosa més normal del món”, ha postil·lat.

També ha ressenyat trobades “en diverses ocasions” entre Álvaro Pérez i Camps, de les quals va ser testimoni directe, en què tractaven “actes vinculats a l’Administració pública” que van ser adjudicats a Orange Market, com ara la Volvo Ocean Race a Alacant o l’Open de Tennis a València.

El lletrat de l’expresident valencià, el penalista Pablo Delgado, ha demanat la reproducció d’una telefonada intervinguda per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en què Costa demana al seu amic Álvaro Pérez que intercedisca davant Camps –“ficar-li una ideeta al cap”– perquè el fera conseller, “atesa la proximitat” entre tots dos.

El testimoni i l’advocat de Camps han mantingut diverses picabaralles i el president del tribunal, el magistrat José Antonio Mora, ha frenat el lletrat diverses vegades per la “inutilitat” i la “impertinència” d’algunes de les seues preguntes.

A mesura que les preguntes de la defensa de l’acusat atacaven el testimoni, Costa responia de manera més incisiva. “He estat en diverses ocasions, jo personalment, amb Álvaro Pérez i el senyor Camps parlant de temes personals, li puc dir fins a on: una vegada ho recorde en el Saló Daurat del Palau de la Generalitat”, ha detallat categòric. No obstant això, el testimoni també ha reconegut que no li consta “de manera directa” que Camps donara ordres als seus subordinats per a contractar amb l’empresa Orange Market.

Les dues vies de finançament del PP valencià

A preguntes de la fiscal anticorrupció, Costa ha incidit en dos moments clau. L’exsecretari general del PP valencià ha desglossat les dues vies de finançament (il·legal) que mantenia el partit per a pagar els fastuosos actes electorals que organitzava Orange Market. D’una banda, la formació conservadora rebia diners en metàl·lic d’empresaris. “A mi em cridaven quan algun empresari donava diners i jo pagava el deute”, ha assegurat. “Entenc que el senyor Camps era sabedor d’aquest procediment”, ha postil·lat l’ex-dirigente popular.

Els actes del PP eren de tal magnitud que la formació va acumular un deute d’un milió d’euros amb la filial de Gürtel a València abans de la campanya electoral del 2007, en un context en què aquest negociat va passar del vicepresident Víctor Campos a Vicente Rambla, de qui recelaven tant El Bigotes com Pablo Crespo. En una reunió amb aquests dos últims, Costa els va informar que “les dues vies que s’havien decidit” per a saldar el deute eren “aportacions en efectiu i l’emissió de factures per actes que no s’havien produït”.

Davant les “discrepàncies” dels responsables de Gürtel respecte del nou interlocutor, Costa va telefonar a Francisco Camps. “El president em va dir que li havien dit que aquesta era l’única manera de pagar el deute”, ha rememorat.

L’altre moment clau correspon al final de la trama amb motiu de les detencions ordenades pel jutge de l’Audiència Nacional llavors Baltasar Garzón, esdevingudes el 6 de febrer de 2009. Després dels registres de rigor en aquesta mena d’operacions, Álvaro Pérez va telefonar a Ricardo Costa entre llàgrimes. Li va demanar que tranquil·litzara “el cap” respecte del finançament del partit. La fiscal li ha preguntat qui era el cap i el testimoni ha contestat sense dubtar-ho: “El senyor Camps”. La mateixa resposta que va donar Álvaro Pérez durant la seua declaració en el judici.

Abans de les detencions, tant Álvaro Pérez com Ricardo Costa estaven convidats a la comunió de la filla de Camps. No obstant això, cap dels dos va acudir finalment a l’acte familiar. El Bigotes va dir “textualment” a Costa: “Jo no hi aniré i tu tampoc”.

Milagrosa Martínez, exconsellera popular de Turisme condemnada a nou anys de presó en el marc del cas Gürtel, ha declarat per videoconferència, atés el seu minvat estat de salut. A pesar que en la fase d’instrucció va declarar que Camps li va donar instruccions per a contractar l’estand de la fira Fitur de la Generalitat Valenciana amb Orange Market, l’expolítica del PP ha manifestat que no ho recordava i ha negat haver rebut instruccions en aquest sentit.