“S’evitaran fotografies amb el Govern, Podem o separatistes”: les recomanacions de Vox a tots els seus càrrecs en Fitur

“No s’haurà d’acudir a la inauguració d’estands de regions o municipis quan siguen presidits per presidents o alcaldes del PSOE o partits separatistes. Els nostres representants visitaran aquests estands en un altre moment de l’esdeveniment”. Aquesta és una de les quatre recomanacions que la directora de l’oficina tècnica municipal de Vox a Espanya i procuradora (diputada) en les Corts de Castella i Lleó, Susana Suárez, va fer arribar el dimarts 17 de gener a la nit a tots els representants institucionals del partit d’extrema dreta que tinguen previst acudir a la fira de turisme Fitur que se celebra a Madrid fins al 22 de gener.

Segons el missatge remés, a què ha tingut accés elDiario.es, Suárez demana en primer lloc “assistir a la inauguració de la fira a càrrec de sa majestat el rei Felip VI”.

A més, una altra de les consignes indica restriccions que s’han de tindre en compte a l’hora de fer-se fotos: “S’evitaran fotografies al costat de membres del govern nacional, governs regionals o municipals del PSOE, Podem o partits separatistes. Igualment, s’evitaran fotografies amb membres o representants de governs de països els executius dels quals hem assenyalat com a autoritaris o contraris a la llibertat i a l’estat de dret, especialment en la Iberosfera. (Ex: Cuba, Veneçuela, Colòmbia, el Brasil, la Xina...)”.

Finalment, recomana també que s’evite “visitar estands d’associacions o organismes ideològics, com ara promotors de la ideologia de gènere, memòria històrica, etc.”.

El missatge no ha caigut gens bé en un sector del partit d’extrema dreta que ha qualificat les recomanacions d’“impresentables”. La seua promotora, Susana Suárez, tampoc està ben vista per certes bases de la formació de Santiago Abascal pel seu passat com a alcaldessa del PP en el municipi val·lisoletà de Zaratán entre el 2013 i el 2019.

El febrer del 2019, sent alcaldessa, va anunciar que deixava el PP i l’octubre del mateix any va entrar com a vocal en la gestora de Vox a Valladolid. Amb vista a les eleccions passades de febrer a Castella i Lleó va ser designada número 1 per Segòvia.