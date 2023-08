Sacyr obté 2,9 milions per les restriccions Covid al trànsit en el seu peatge valencià en ombra de la CV-35

La filial del grup Sacyr que manté el contracte de concessió d’obra pública per a la reforma, conservació i explotació de la carretera CV-35 en el tram València-la Llosa del Bisbe i la variant nord de Benaguasil en el tram CV-50 ha obtingut una indemnització de 2,9 milions d’euros de la Generalitat Valenciana per les restriccions de mobilitat durant la crisi sanitària de la Covid-19. Es tracta de l’únic peatge en ombra valencià, la fórmula per la qual el sector privat finança la via a canvi d’un cànon anual en funció del nombre de vehicles usuaris.

L’empresa va recórrer contra la desestimació per silenci de la seua sol·licitud, formulada el 20 de juliol de 2021 i la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dictaminat a favor seu per considerar que el confinament i les limitacions de circulació posteriors van suposar una “minva transcendental de trànsits”.

L’informe pericial, aportat per la concessionària i elaborat per un enginyer, ressenyava la reducció dràstica del trànsit fins a “mínims sense precedents, que van ocasionar una disminució del 50% entre el 15 de març i el 21 de juny de 2020 en relació al mateix període de l’any anterior; del 7% entre el 22 de juny i el 31 de desembre de 2020; i del 25% en alguns trams entre l’1 de gener i el 8 de maig de 2021.

Sacyr quantificava la diferència d’ingressos en aquests tres períodes en 2,9 milions d’euros, cosa que equivaldria a una ampliació del termini de concessió de 184,53 dies addicionals. Es tracta, segons la concessionària, d’una situació “raonablement imprevisible i extraordinària”.

La Generalitat Valenciana, per part seua, qüestionava que l’aplicació del Reial decret 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 “quan es mantenen les condicions que els permeten continuar obertes al trànsit de vehicles i aquest continua estant legalment permés”. També al·legava que la concessió conclou el 2041, per la qual cosa “el període Covid és ínfim”.

No obstant això, la sentència del TSJ-CV al·ludeix a una d’anterior per un contenciós similar referit a la concessionària de l’aparcament de l’Hospital La Fe de València que condicionava la indemnització a l’exigència que el contractista provara que la suspensió total o parcial del contracte havia afectat el seu equilibri econòmic.

La sentència, que no és ferma, té un vot particular del magistrat Fernando Nieto Marín, que advoca per rebaixar la indemnització al període inicial comprés entre el 15 de març i el 21 de juny de 2020 (per un import de dos milions d’euros), l’únic que tindria cobertura en el Reial decret 8/2020.