Sagunt, el vaixell almirall de la nova reindustrialització valenciana

La història és com un bumerang que sempre torna amb efecte. El polígon projectat per a compensar el tancament de la siderúrgia valenciana en la traumàtica reconversió industrial acollirà una factoria que serà motor per a la transformació energètica. La gigafactoria de bateries que Volkswagen, grup que va comprar l’espanyola Seat en la reconversió dels huitanta pilotada pel Govern del PSOE, situarà a la localitat valenciana de Sagunt aspira a convertir la regió en el vaixell almirall de la reindustrialització autonòmica.

La capital del Camp de Morvedre, pol industrial entre els setanta i els huitanta amb els Alts Forns, acollirà una planta de fabricació de bateries per a cotxes elèctrics per a la qual la multinacional invertirà entre 2.500 i 3.000 milions d’euros en el marc del seu pla d’electrificació en les factories espanyoles. La ubicació en els terrenys de Parc Sagunt II, la segona fase de recuperació de sòl industrial, a pocs quilòmetres d’Almussafes, pretén convertir l’entorn de València en un pol del motor elèctric.

L’enclavament industrial té capacitat de creixement si s’aprofiten bé les infraestructures pròximes per carretera, mar i vies ferroviàries. “Si som capaços de fer les infraestructures necessàries, Sagunt serà el polígon modern de la Mediterrània”, afirma Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible i Indústria del Govern valencià. Sagunt compta amb port propi, que es posiciona com a alternativa a l’ampliació nord del PORT de València; al campus de la Universitat Politècnica de València i té connexió ferroviària amb Saragossa, mentre es treballa en les millores del Corredor Mediterrani i el Corredor Cantàbric, que connectarien la factoria amb la resta de les plantes de la multinacional a Pamplona i Martorell.

Per a la instal·lació necessiten complir-se una sèrie d’accions, situades en el calendari de la multinacional i de l’executiu autonòmic. La primera, la finalització de l’expropiació dels terrenys de Parc Sagunt II. El polígon industrial Espais Econòmics Empresarials SL (EEE) és una societat participada a mitges pel Govern valencià i Sepides (Societat Estatal de Participacions Industrials i Desenvolupament Empresarial) i el Govern autonòmic preveu que es culmine l’expropiació al juny. La segona, que la multinacional complisca els criteris per a obtindre les ajudes previstes en el PERTE de vehicle elèctric del Ministeri d’Indústria, que canalitza els fons europeus.

Encara que creixement sostenible i indústria del motor sembla un oxímoron, el dirigent de Compromís defensa que la factoria generarà ocupació de qualitat i creu que la indústria és el sector que “més i millor” ocupació genera. De manera directa, el grup Volkswagen afirma que crearà 3.000 llocs de treball en la planta valenciana. De manera indirecta, l’executiu valencià el xifra en 10.000, amb la generació d’un ‘efecte tractor’ sobre la factoria Ford d’Almussafes –els americans han subscrit convenis fa poc amb els alemanys– i sobre la indústria auxiliar.

“Tot el sector de l’automoció alça el cap després d’un temps mirant a terra”, afirmava el conseller en una entrevista en À Punt Notícies. “Això dona un impuls a la factoria Ford. A veure si a Detroit veuen per fi la capacitat que té per al cotxe elèctric i amb una gigafactoria que es pot sumar a la cadena de valor i ajuda a reactivar tota l’empresa auxiliar”, ha conclòs el titular d’Indústria.