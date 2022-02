Sanció a un dirigent de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil per un tuit crític amb un general de divisió

“Amb un joc de paraules pretesament enginyós, però en realitat grosser, es mofa el guàrdia del general portant a col·lació els seus cognoms, i ho fa amb publicitat, en una xarxa social, provocant una reacció –que només podem qualificar de repulsiva– de 1.134 reproduccions, 38 enviaments i 50 m’agrada”. El secretari general de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) d’Alacant ha sigut sancionat per una falta greu per un tuit crític amb el general de divisió de l’institut armat Ramón Rueda Ratón, responsable del Destacament de Trànsit fins al seu pas recent a la reserva.

El sancionat, segons la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central, va penjar en el seu compte de Twitter un vídeo d’unes dependències oficials amb el missatge següent en referència als cognoms del general Rueda Ratón: “Sr. (emoji cara de ratolí) li agrada aquest vestidor? En aquest laberint estaria vosté com a casa, només falta la ‘roda’, i si aconsegueix trobar l’eixida, pot vosté picar una mica de formatge, el pernil si de cas el deixem per a un altre dia”.

El general al·ludit va fer una captura de pantalla del tuit, incorporada a l’expedient disciplinari, i va explicar que havia localitzat l’autor del tuit per fonts en Internet “i possiblement la Comandància d’Alacant”. La resolució disciplinària apunta també que el tuit “va vulnerar les dades personals d’un general de la Guàrdia Civil, donant a conéixer la seua identitat i la seua condició de membre de l’institut benemèrit, sense que la difusió d’aquestes dades haguera sigut coneguda ni concedida per l’interessat”.

El recurs del secretari general de l’AUGC d’Alacant contra la sanció imposada (cinc dies de pèrdua se sou amb suspensió de funcions per falta greu) pel general cap de la zona de València retrau a l’instructor que “s’haja limitat a donar per bona la versió” del general Rueda Ratón, “basada en unes captures de pantalla que aporta sense que se’n conega l’origen”.

No obstant això, la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central estableix que “atesa la claredat de connexió lògica entre la publicació, que identifica el seu autor com a secretari provincial de l’AUGC d’Alacant i incorpora fins i tot la seua fotografia, i l’expedientat, que era qui detenia aquest càrrec, no calien més diligències de prova”.

La sentència, que no és ferma i ha sigut recorreguda per l’AUGC davant la Sala Militar del Tribunal Suprem, recorda que el general de divisió “era superior del guàrdia civil”. “Les bromes sobre el nom i els cognoms del general constitueixen un atemptat injustificable contra la seua essència com a ésser humà i la seua protecció cap als altres”, assenyala la sentència, que afig: “Com que es tracta d’un superior, la desconsideració soscava, a més, el fonament del seu predicament moral i autoritat”.

L’AUGC d’Alacant ja havia criticat el responsable de l’Agrupació de Trànsit, en ocasió d’una visita, per l’estat dels sostres d’uralita de les dependències del destacament de Torrevella, des que el consistori de la localitat va cedir l’immoble. A més, també lamentaven les males condicions de molts dels cascos de protecció dels motoristes “que únicament es porten a reparar amb la finalitat d’allargar-ne la vida útil per més temps” i “incomplint moltes vegades les recomanacions dels mateixos fabricants”.

A més, també demanaven recanvis de roba com ara jaquetes, polos o pantalons amb reflectors que alguns agents esperaven ja quasi dos anys. L’AUGC d’Alacant denunciava que els agents no tenien la roba adequada segons les condicions climatològiques, cosa que els posava en perill, especialment en hores nocturnes.

El precedent de Sevilla

No és la primera vegada que el general Rueda Ratón recorre a l’àmbit disciplinari per crítiques per part de l’associació majoritària de l’institut armat. A un guàrdia civil destinat a Écija (Sevilla) li van arribar a sol·licitar entre tres mesos i dos anys i mig de presó per criticar en Twitter la gestió del general. Arxivat el procediment, l’agent es va enfrontar a una sol·licitud de pèrdua de destinació per falta greu.

En aquella ocasió, l’AUGC va sol·licitar la destitució del general: “Rueda Ratón, que sempre s’ha caracteritzat per la seua arrogància i mostres de menyspreu als representants dels guàrdies civils, no pot seguir un minut més al capdavant d’una Agrupació de Trànsit en què cada dia milers de membres de la Guàrdia Civil posen en risc la seua vida”, va demanar l’associació en un comunicat.