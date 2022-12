Sanció a un guàrdia civil “toxicòman” identificat per la Policia en un “barri problemàtic” a què anava a comprar droga

Tres agents de la Policia Nacional van parar un vehicle el 29 de maig de 2020 (durant la primera fase de la crisi sanitària del Covid-19) en el barri de la Tafalera d’Elda (l Vinalopó Mitjà). El conductor, que portava una xeringa, es va identificar com a agent de la Guàrdia Civil i “toxicòman”. També va dir als policies que estava sota la síndrome de l’abstinència i que anava a comprar droga. El cap de la Policia Nacional d’Alacant va haver d’alertar el seu homòleg, el coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a la província, atesa la gravetat dels fets.

L’agent de l’institut armat, destinat a Villena, ha sigut sancionat amb 15 dies de suspensió de funcions com a autor d’una falta greu per haver protagonitzat “conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”. La falta greu se suma a la llarga llista de sancions disciplinàries que consten en el seu full de serveis. Per si no fora prou, el Jutjat Penal número 2 d’Elx investiga l’agent per la presumpta comissió d’un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substancies estupefaents.

No obstant això, l’advocat de l’agent va recórrer contra la sanció al·legant que no “va protagonitzar cap conducta que supose la consideració de greument contrària a la dignitat de la Guàrdia Civil”. Per contra, la secció primera del Tribunal Militar Central ha desestimat el recurs, confirmant així la sanció per falta greu. “Els membres de la Guàrdia Civil”, recorda la sentència, “han de mostrar un comportament irreprotxable en tot moment, no sols en acte de servei, també en relació amb tercers”.

El guàrdia va ser identificat per una patrulla de la Policia Nacional en el barri “problemàtic” de la Tafalera d’Elda, “conegut pel consum i el tràfic d’estupefaents”, segons indica l’apartat de fets provats de la sentència. L’home, “nerviós”, es va identificar voluntàriament com a agent de l’institut armat i va reconéixer que s’havia desplaçat a la zona “per adquirir substancies estupefaents”. També va confessar que era “consumidor habitual” i que estava sota la síndrome d’abstinència.

L’agent va pregar als policies que no donaren “part disciplinari dels fets” perquè arrossegava “procediments sancionadors oberts”. Els uniformats el van escorcollar i li van trobar en la renyonera una xeringa hipodèrmica, de la qual el guàrdia va dir que era “per a les seues coses”, a més d’una navalla. En el seu expedient consta un informe de l’Institut de Toxicologia de Defensa que indica el resultat positiu en consum de cànnabis i cocaïna. Va ser el conductor mateix qui va confessar la seua “condició de toxicòman”.

Els agents van tindre coneixement per una conversa amb companys de la comissaria de la Policia Nacional d’Elda-Petrer que el guàrdia civil “podia tindre relació amb el món de la droga”, segons figura en l’expedient. Els fets van arribar a l’orella del comissari cap de la Policia Nacional d’Alacant que, “davant la gravetat” de la situació, va avisar el coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a la província.

L’agent sancionat es va acollir al seu dret a no declarar en l’expedient. En el seu full de serveis consten “anotades i no cancel·lades” diverses sancions disciplinàries anteriors. El 2018, va ser suspés cinc dies per una falta greu a conseqüència del consum amb caràcter habitual de substàncies estupefaents, tòxiques o psicotròpiques fora del servei. No obstant això, una sentència del Tribunal Militar Central, dictada el 2021, va anul·lar la primera sanció de cinc dies arran d’un recurs contenciós de l’agent. Aquell mateix any també va ser suspés tres mesos i un dia per una falta molt greu per “abús d’atribucions que causen greu mal als ciutadans”.

El 2019 va ser suspés dos dies per una sanció lleu relacionada amb l’incompliment de l’horari de servei. En un altre expedient, inicialment per conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil i tinença de drogues tòxiques, se’n va acordar el tancament sense responsabilitat. Encara que també se li va incoar un altre expedient per la presumpta comissió d’una falta molt greu a conseqüència d’una “condemna en virtut de sentència ferma per un delicte dolós”.

Amb aquest historial, l’agent va recórrer contra la seua sanció més recent al·legant que no estava de servei quan va ser identificat per la Policia Nacional i que no portava cap estupefaent. A més, recorda que es va identificar voluntàriament i esgrimeix que el fet que es trobara en el barri de la Tafalera d’Elda “manca de cap transcendència jurídica”. També retreia als tres agents de la Policia Nacional, entre ells un sotsinspector, que no li llegiren el seu dret constitucional a no confessar-se culpable i que les seues declaracions, en el marc de l’expedient disciplinari, “violen el secret professional que haurien de tindre”.

No obstant això, la sentència del Tribunal Militar Central assenyala que manca de tota justificació la impugnació de la declaració dels uniformats i indica que en cap cas se’l va detindre –simplement va ser identificat–, per la qual cosa “no era necessària la lectura dels seus drets”. L’obligació d’identificar-se davant els agents policials que van parar el vehicle en ple barri conegut per la venda de drogues a la menuda “no exigia que manifestara la seua condició de guàrdia civil”. Per contra, va ser el mateix agent qui, “per intentar que no es donarà compte del fet als seus superiors per tal com tenia procediments sancionadors pendents”, va comunicar voluntàriament als policies la seua condició de membre de l’institut armat.

“Hi ha prova de càrrec directa”, conclou la sentència.