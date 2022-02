Sancionat un guàrdia civil per no haver impedit una agressió en el calabós a un detingut emmanillat i sota la seua custòdia

Presenciar una agressió a un detingut i no fer res per evitar-la també és motiu de sanció. Un agent de la Guàrdia Civil destinat en el post principal de Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí) ha sigut sancionat per “contemplar” una agressió d’un altre agent cap a un detingut “sense fer cap intent d’impedir-la”.

La secció primera del Tribunal Militar Central ha desestimat el recurs de l’agent i li ha imposat una sanció de pèrdua de dos dies d’havers amb suspensió de funcions com a autor d’una falta lleu consistent en la negligència o la inexactitud en el compliment dels deures o les obligacions. Tot això, a pesar que l’expedient fins a la resolució sancionadora en primera instància sol·licitava la imposició d’una falta greu.

Els fets provats de la sentència es remunten a la matinada del 19 de març de 2020, poc després del decret d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19, quan l’agent sancionat prestava el servei de portes del post principal de la Guàrdia Civil a Sant Vicent del Raspeig.

En els calabossos romania emmanillat un detingut sota la seua custòdia. Durant aquella matinada, una altra agent de l’institut armat del servei de seguretat ciutadana “va penetrar en el calabós i va bufetejar tres vegades el detingut alhora que colpejava el matalafet en què aquest estava gitat i emmanillat amb una defensa extensible”.

L’agent que custodiava al detingut va accedir “immediatament després que l’agressor” i es va limitar a “contemplar l’agressió cap a la persona detinguda, sense fer cap intent d’impedir-la”.

Els fets provats de la sentència es fonamenten en les imatges de la càmera de seguretat del calabós, en què s’observa “amb absoluta nitidesa” l’agressió. El procediment sancionador, incoat per part de la directora general de la Guàrdia Civil, imputava a l’agent una falta greu, encara que finalment “va degradar la qualificació” a falta lleu, un fet en què s’escudava el recurs de l’agent per sol·licitar la prescripció. No obstant això, la sentència del Tribunal Militar Central considera que “la prescripció de la infracció és inviable”.