Sanitat anuncia la creació d’un grup de treball per a fer efectiva la recuperació pública de l’hospital de Manises

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va anunciar dilluns durant la seua visita a l’Hospital de Manises “la posada en marxa d’un grup de treball que garantisca la qualitat assistencial que reben els pacients d’aquest departament de salut”.

El conseller va mantindre una reunió amb la comissionada de la Conselleria de Sanitat en el departament de salut de Manises, Beatriz Gómez; el gerent, Ricardo Trujillo; i amb la resta de l’equip directiu i professionals, a qui va informar de la integració d’aquest departament de salut en el sistema de públic.

El pròxim 7 de maig finalitza el contracte de la concessió que gestiona l’Hospital de Manises, per la qual cosa a partir d’aquesta data el centre hospitalari passarà a ser gestionat de manera directa per la Conselleria de Sanitat i s’integrarà en la xarxa del sistema públic sanitari.

Aquest procés de transició, “es durà a terme de manera ordenada, tranquil·la i sense incidències, per no repercutir en la prestació assistencial que reben els ciutadans d’aquest departament de salut”, va manifestar Marciano Gómez.

A més, el conseller va anunciar que aquesta setmana “es reunirà per primera vegada un grup de treball per a començar ja a preveure la planificació del personal amb vista al pròxim estiu”. “D’aquesta manera, anticipem el Pla de Reforç d’Estiu amb la finalitat de garantir una atenció sanitària adequada durant el període estival”, va dir.

Segons va recalcar Marciano Gómez, “el que pretenem és anticipar-nos i prendre les decisions de manera ordenada perquè el procés de canvi de gestió es faça de manera rigorosa, sense que repercutisca en l’atenció sanitària. I per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l’empresa i l’exercici impecable dels professionals”.

Marc normatiu per a homogeneïtzar al personal

Quant al personal del departament de salut de Manises, una vegada canvie a gestió directa, els treballadors passaran a integrar-se en la xarxa pública sanitària.

En aquest sentit, el conseller de Sanitat va traslladar un missatge de tranquil·litat al personal i ha recordat que la Conselleria de Sanitat treballa a hores d’ara en “l’elaboració d’un nou marc normatiu amb la finalitat d’unificar i homogeneïtzar els règims jurídics de tot el personal”.

D’aquesta manera, l’objectiu és que els professionals dels departaments de salut que passaran a gestió directa, Dénia i Manises, i que seran subrogats, tinguen el mateix règim jurídic que la resta del personal de la sanitat pública.

Marciano Gómez va assenyalar que tots els professionals de la sanitat pública tenen dret a les mateixes condicions, ja que “tots són iguals, no hi ha treballadors de primera o de segona. Per tant, a través del nou marc normatiu s’equipararà el règim jurídic de tot el personal”.

Els alcaldes estaran vigilants

La Xarxa d’Alcaldies del Departament de Salut de Manises, a la província de València, s’ha compromés amb la Plataforma per la Sanitat Pública a vigilar “de manera exhaustiva” la reversió d’aquesta zona de salut tenint en compte la ciutadania com la seua “prioritat”.

Els membres de la Xarxa d’Alcaldies del Departament de Salut de Manises es va reunir dilluns amb representants de la Plataforma per la Sanitat Pública i els van traslladar la seua intenció de “fer un seguiment exhaustiu de la qualitat del servei sanitari a la comarca fins que es produïsca la reversió” en la gestió de l’àrea sanitària.

Així mateix, la xarxa va assenyalar que vigilarà que es complisquen els terminis perquè aquest procés “culmine amb èxit en la data prevista, el pròxim 7 de maig de 2024”.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, va assegurar que aquesta jornada era “un dia important per a la Xarxa” perquè mantenia una trobada “amb la vertadera protagonista de tot aquest procés: la ciutadania”.

La Xarxa d’Alcaldies sol·licitarà al conseller de Sanitat que garantisca que “exigirà a l’empresa concessionària que complisca tots els seus compromisos: que pague les liquidacions corresponents, i que faça o compense les inversions a què es va comprometre i que no ha executat”.