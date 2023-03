Sanitat busca metges de família i pediatres en edat de jubilació que vulguen prolongar la seua vida laboral per reforçar atenció primària

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha contactat amb 249 professionals de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària que han superat l’edat legal de jubilació, establida per a enguany en 66 anys i quatre mesos, sense haver arribat encara a 70 anys, per oferir-los la possibilitat d’acollir-se a la jubilació activa. La figura, de creació recent, permet a aquests professionals continuar treballant o reincorporar-se a la faena, a temps complet o a mitja jornada, i percebre simultàniament el 75% de la pensió.

Aquesta possibilitat naix de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social aprovada el 28 de desembre passat i permet que el personal de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària dels serveis públics de salut que compleix certs criteris, voluntàriament, puga compatibilitzar les seues retribucions amb la percepció de part de la pensió de jubilació.

En concret, poden sol·licitar la jubilació activa els i les professionals de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària dels serveis públics de salut, bé que es van jubilar a partir de l’1 de gener de 2022, bé que estiguen en situació de pròrroga en el servei actiu, després d’haver arribat a l’edat legal de jubilació.

Per a aquests dos grups, es preveuen tres possibilitats. La primera es refereix als i les professionals de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària jubilats a partir de l’1 gener de 2022, que poden sol·licitar reincorporar-se al servei actiu allà on siguen necessaris, tant en jornada a temps complet com amb jornada parcial.

En la segona, el personal de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària que treballa a temps complet i està en situació de prolongació en actiu pot continuar en el seu lloc de treball a jornada completa.

Finalment, el personal de Medicina de Família i Pediatria que treballa a temps complet i està també en situació de prolongació en actiu, però sol·licita passar a treballar mitja jornada, pot acollir-se a la compatibilitat, en un lloc de treball que sí que permeta la prestació assistencial a jornada parcial.

En els tres escenaris, les retribucions pel treball exercit se simultaniegen amb la percepció del 75% de la pensió de jubilació.

Des de principis de febrer, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha contactat amb 249 professionals de Medicina de Família i Pediatria d’Atenció Primària per oferir-los la possibilitat d’acollir-se a la jubilació activa.

De moment, la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha rebut 33 sol·licituds de compatibilitat de personal que està en situació de prolongació en actiu, i 2 de reincorporació després de la jubilació. Altres 31 professionals que es jubilaran enguany també podrien sol·licitar acollir-se a la jubilació activa.

La mesura, d’abast nacional, busca incentivar la prolongació de la vida laboral d’aquests professionals per respondre a les necessitats del Sistema Nacional de Salut.