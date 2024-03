Sanitat confirma que el pla de salut mental presentat per Mazón suposa una retallada de 12 milions respecte al del Botànic

El president del Govern valencià, Carlos Mazón, va anunciar el 8 de gener passat “el pressupost més gran de la història” de la Generalitat per a la prevenció, la detecció i el tractament en matèria de salut mental i addiccions, però no va especificar a quant ascendia la globalitat d’aquest pressupost entre el 2024 i el 2027.

En un primer moment, fonts autonòmiques van informar per mitjà d’un dossier informatiu que s’hi destinaria una quantitat de 283 milions d’euros. Al cap de poc de temps, el diputat valencià de Compromís, Carles Esteve, va criticar que això implicava una retallada de 12 milions respecte del pla de salut mental presentat el desembre del 2022 per l’expresident Ximo Puig,

Minuts més tard, es va reexpedir el dossier rectificat: la dotació econòmica de la nova estratègia ascendiria a 724 milions d’euros, cosa que implica, segons Sanitat, un increment de 283 milions d’euros respecte de la del Botànic.

Davant aquesta situació, la diputada socialista Cristina Martínez va presentar una bateria de preguntes i de sol·licituds de documentació amb l’objectiu de conéixer el detall del pla, les vertaderes xifres d’aquest en matèria d’inversió. La sol·licitud es va atendre el 20 de febrer passat i se’n desprén que, en realitat, el pla està dotat amb els 283 milions que van traslladar a la premsa en el primer dossier, tal com consta en el document complet que es va facilitar a Martínez (document complet al final de la informació).

“Des del grup socialista valorem que és un pla improvisat, amb mesures fantasma, sense donar importància a la visió psicosocial i presentant una visió antiga de la salut mental, que no respon a la realitat de la societat valenciana. El diagnòstic del mateix pla obvia qüestions tan importants per a valorar la situació i la previsió de recursos en matèria de salut mental com la pandèmia del Covid-19 i la seua afecció en la societat i la pressió assistencial, o la correlació entre la situació socioeconòmica i l’aparició de problemes de salut mental. Desapareix qualsevol mesura per a joves entre 16 i 30 anys, una de les franges demogràfiques amb més noves afeccions en matèria de salut mental, i únicament se’ls anomena en l’apartat de drogodependències, generant un estigma sobre ells i la invisibilització de les seues problemàtiques”, lamenta Martínez.

La diputada socialista adverteix que “el Partit Popular ja fa mesos que critica el Pla de Salut Mental aprovat pel Govern del president Ximo Puig, que va comptar amb un procés participatiu amb entitats socials, grups de ciutadania i col·legis professionals, i que va estar a l’avantguarda de l’anàlisi i la planificació en matèria de salut mental”. No obstant això, lamenta que el que s’observa en aquest nou pla “és una flagrant falta de concreció, indicadors numèrics i establiment de metes concretes adaptades a la societat valenciana”.

Contingut del pla

El Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-27 preveu destinar 40,8 milions d’euros addicionals en els pressupostos del 2024, a què se sumaran 71,3 milions d’euros addicionals el 2025, 80,8 milions d’euros extra el 2026 i prop de 90,9 milions d’euros addicionals el 2027. El pla s’estructura en nou línies estratègiques que es desglossen en un total de 80 accions concretes. Entre aquestes accions, el president de la Generalitat Carlos Mazón va ressaltar la posada en marxa de programes d’educació socioemocional en tots els nivells de l’educació obligatòria (de 6 a 16 anys) i la creació d’Unitats de Detecció Precoç en el medi escolar.

Carlos Mazón també va destacar l’obertura de quatre hospitals de dia per al tractament de Patologia Dual Greu i la creació de 8 unitats de Primers Episodis Psicòtics. Així mateix, va posar en valor que s’habilitaran almenys 43 places en hospitals de dia (23 per a infants i adolescents i 20 per a adults) per al tractament de trastorns de la salut mental, així com 22 Unitats de Prevenció per a adolescents consumidors de substàncies amb addiccions conductuals i que es crearà una Comunitat Terapèutica especialitzada en Patologia Dual Greu.