Sanitat i Educació tindran unitats d’atenció específica per a atendre els problemes de salut mental de l’alumnat

Sanitat i Educació incrementaran els recursos per a atendre els problemes de salut mental i malestar emocional de l’alumnat. La Generalitat Valenciana habilitarà unes unitats de resposta ràpida per a mitjançar entre escoles i recursos sanitaris i resoldre els dubtes del professorat pel que fa a l’estat emocional dels alumnes i exercir d’intermediaris entre aquests i els professionals.

Les unitats, que dependran de la Conselleria de Sanitat, tenen com a finalitat que el personal docent, que ha vist un increment notable de conductes autolesives i autolítiques dels menors, “se senta acompanyat en tot moment” i tinguen un recurs específic a què acudir per millorar l’atenció als alumnes. Es tracta d’un canal especialitzat de derivació i assessorament als professors i orientadors, a més d’una via ràpida d’enllaç per als casos més urgents, que alleuge la tensió en els centres educatius.

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha subratllat que el seu departament col·labora amb Educació mitjançant protocols específics detectant problemes de salut en l’àmbit escolar que es deriven, amb consentiment previ de les mares i pares, a les unitats de pediatria i, des d’allí, a les unitats de salut mental infantojuvenil. Els responsables de Sanitat i Educació, Miguel Mínguez i Raquel Tamarit, han mantingut una trobada amb el comissionat de Presidència per al Pla de Salut Mental, Rafael Tabarés, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a mesurar la situació i els recursos als adolescents. Alhora, es crearà una estructura de coordinació entre les conselleries d’Educació, Sanitat, Polítiques Inclusives, Justícia i Presidència –a través del comissionat per al Pla de Salut Mental, adscrit al departament que dirigeix Ximo Puig– per a treballar amb associacions i col·legis professionals. El comissionat coordinarà les taules col·lectives i preveu un programa específic d’atenció a menors relacionat amb el suïcidi, ja previst en el Pla de Salut Mental.

Per part d’Educació, que ha posat en marxa diverses mesures en els últims cursos, es treballa a augmentar els orientadors a les escoles a través del decret de plantilles que es negocia a hores d’ara amb els sindicats. A més dels recursos extra dels últims anys –més professorat, formació als docents i als alumnes i plans específics– la titular del departament posa l’accent en altres aspectes que influeixen en l’estat dels alumnes. “Hem d’educar gent competent en mode socioemocional”, ha indicat Tamarit, que ha apuntat el projecte pilot que s’implementarà en el pròxim curs escolar.

El programa va més enllà de tallers a l’escola i es basa en l’acompanyament a professorat, alumnat, famílies i agents de la població vinculats amb la salut mental. És un model transversal i integral que aborda cinc àmbits: autoconsciència, consciència social, autocontrol, presa de decisions responsables i habilitats per a relacionar-se. La idea, apunten des d’Educació, és centrar els esforços en la prevenció i la detecció del malestar abans que es desborde.