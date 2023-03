Sanitat i els sindicats acorden limitar les agendes dels metges de família a 35 cites diàries i les de pediatria a 28

Tots els metges valencians tindran una jornada laboral d’un màxim de 35 hores setmanals en horari diürn a partir de l’1 de gener de 2025. Així ho va acordar dimecres la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb els sindicats presents en la taula sectorial, amb l’abstenció de CESMCV-SAE, convocant de la vaga del dilluns 6 de març.

D’aquesta manera, SATSE, CCOO, UGT, CSIF i Intersindical hi van votar a favor, mentre que CESMCV-SAE s’hi va abstindre perquè, segons va comentar el secretari general del sindicat mèdic, Víctor Pedrera, exigeixen que l’aplicació de les 35 hores siga de manera immediata i no de manera progressiva fins a l’1 de gener de 2025 i per haver-se “reservat l’Administració els dies en què s’establirà de dilluns a dissabte”.

Des de Sanitat van destacar que és una mesura que ja està vigent en 11 comunitats autònomes i van explicar que s’implantarà progressivament, de manera que siga completament efectiva a partir de l’1 de gener de 2025, “d’acord amb les limitacions establides en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de manera homogènia en tots els nivells assistencials”.

Sanitat va aconseguir un ampli acord en la taula sectorial que suposa importants millores en l'assistència sanitària de la ciutadania, en Atenció Primària, i en relació amb les condicions laborals dels professionals sanitaris. “S'han acordat mesures molt ambicioses i de gran transcendència que ens permetran continuar reforçant i millorant el sistema sanitari públic”, va dir el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez.

Mínguez va destacar la importància del diàleg, la negociació i l'acord per a continuar consolidant una sanitat pública forta, de qualitat i que garantisca l'equitat per a tota la ciutadania. I va destacar el gran suport rebut per part de les organitzacions sindicals.

El pacte va obtindre el vot favorable dels sindicats SATSE, CCOO, UGT, CSIF i Intersindical, cinc de les sis organitzacions representades en la taula.

A més de la jornada de 35 hores, es va acordar limitar les agendes de medicina de família a 35 cites diàries mentre que el límit en pediatria serà de 28. Les consultes excedents es gestionaran, en funció de les característiques de cada centre, mitjançant mòduls, l'alliberament de professionals, l'assignació de professionals específics per a aquests pacients o altres modalitats.

També es limitarà el contingent mitjà de targetes entre 1.450 i 1.200 (segons el tipus de centre) per a medicina de família, 900 en pediatria i 1.500 en infermeria.

Pel que fa a Atenció Primària, s'introduiran sistemes de crida als pacients mitjançant pantalles en els centres de salut per a agilitzar l'accés a la consulta i mesures de desburocratització, com consolidar les agendes de tableta o introduir nous sistemes de gestió de la demanda en tabletes per a oferir la prestació més adequada d'acord amb el motiu de consulta.

Al costat d'això, s'ha establit l'augment de la retribució per l'hora de guàrdia que se situarà en la mitjana nacional per a totes les categories. A més, se sumen mesures per a garantir la formació continuada dels i les professionals o de millora de seguretat en els centres sanitaris, entre altres aspectes.

Els sindicats que han donat suport a aquest acord han assegurat que suposa “un avanç molt important ja que la jornada de 35 hores és una reivindicació històrica d'aquests sindicats que hui es materialitza”. No obstant això, no renuncien “a continuar reivindicant el reconeixement del temps d'higiene i els temps de relleu com a temps de treball”.

“Considerem que amb aquest acord s'inicia un canvi important en el nostre sistema sanitari que suposa un avanç en les condicions laborals dels i les professionals i una millora de l'atenció a la ciutadania”, han afirmat.