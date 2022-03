La Sanitat valenciana fa quasi 600 intervencions quirúrgiques de canvi de sexe en cinc anys

“Nosaltres no diagnostiquem ni tractem la transsexualitat, nosaltres acompanyem la persona en el seu procés personal de trànsit, amb una assistència de qualitat i rigorosa que passa primer de tot per una atenció psicològica, analitzant cada cas de manera individualitzada. Considerem fonamental l’empoderament de la persona i el treball dels entorns hostils, així com l’exploració de les alternatives a la medicalització. Després de l’assistència psicològica, el pas següent serien, si ho decideix així la persona, les teràpies hormonals i l’últim les intervencions quirúrgiques, encara que aquestes han baixat un 60%, ja que cada vegada són menys les persones transgènere que les sol·liciten”.

Així es pronuncia el doctor Marcelino Gómez, coordinador de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’hospital Doctor Peset, el centre de referència en la matèria a la província de València, que afig que “les persones transgènere no binàries no tenen necessitat d’actuacions tan intensives; això no va d’hormones ni de cirurgies, això va de persones, i abans de fer tractaments mèdics o quirúrgics hi ha tot un procés previ molt seriós, rigorós i garantista”.

La Comunitat Valenciana presta atenció integral pública en aquesta línia en virtut de la Llei 8/2017, que promou un acompanyament mèdic i social, basat en el principi del respecte a la lliure manifestació de la identitat de gènere de totes les persones, en una base de respecte a la igualtat i a la dignitat de totes elles: “Els principis amb què ens regim van en la línia de la lliure autodeterminació de gènere, l’autonomia de la persona per a decidir el seu projecte vital, la no patologització de la transsexualitat i l’atenció sanitària garantista i de qualitat per a les persones que trien la medicalització com a camí de desenvolupament del seu projecte vital”

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ve prestant des del 2017 una atenció sanitària integral a la ciutadania en condicions d’equitat, qualitat i seguretat assistencial, sense cap discriminació. Des de llavors, segons les dades facilitades pel departament que dirigeix Ana Barceló, en la primera fase del procés, que és l’atenció psicoterapèutica, s’han fet 954 atencions i s’ha passat de les 189 del 2017 a les 239 del 2020, un 26,4% més.

El coordinador de l’hospital Doctor Peset explica que “en aquesta fase el psicòleg fa una anàlisi de cada cas i de la demanda de la persona per dirigir-la per un camí o un altre, segons les necessitats, valorant cada cas de manera individualitzada”. A més, “es para atenció a la família, encara que cada vegada menys, perquè ja no és una cosa que es veja amb tant de dramatisme”.

Així doncs, “el sexòleg atén la demanda buscant vies alternatives a la medicació, es treballa l’empoderament de la persona, fer veure que tots els cossos són vàlids perquè no hi haja sentiment d’inferioritat o d’estigmatització”. Si encara així la persona continua entenent que les adequacions hormonals li seran d’utilitat “es fa un pas més cap a la medicació, sempre promocionant la salut”, explica Gómez. En aquesta segona fase en què entren teràpies hormonals i farmacològiques, Sanitat ha fet 1.028 atencions i s’ha passat de les 195 del 2017 a les 261 del 2020, un 34% més.

“En el cas dels adolescents no sempre són requerits els bloquejos puberals. Hi ha molts adolescents que viuen aquesta etapa de la vida sense malestar ni desconfort. En aquest cas continuem treballant el desenvolupament personal, els recursos socials i les habilitats personals. Reprimir els seus sentiments identitaris no és una bona estratègia. Però alguns adolescents viuen els canvis físics puberals com una tortura. En aquest cas bloquegem la pubertat”, afirma el doctor.

Marcelino Gómez afig que “el que es fa és un bloqueig del desenvolupament de la pubertat amb fàrmacs, però no es manté més de dos anys, depén de l’evolució”. De manera “també individualitzada i com a decisió compartida es decideix el tractament hormonal amb estrògens o amb testosterona, segons l’evolució de cada cas”.

Aquest seria el pas previ a la intervenció quirúrgica si la persona entén que la necessita. Des del 2017 s’han fet a la Comunitat Valenciana un total de 565 operacions. Les més habituals són la histerectomia i l’annexectomia (extirpar úter i ovaris) amb 107 intervencions; les mastectomies amb 179; l’assessorament nutricional bioimpedància per conéixer la composició corporal amb 125; les mastoplàsties (implant de mames) amb 72 operacions, l’educació de la veu amb 48 intervencions o les vaginoplàsties amb 26 intervencions.

A més, 748 persones han demanat el canvi de nom en la targeta SIP per a accedir al sistema sanitari públic valencià.

“Ara només una mica més del 40% de les dones transgènere sol·liciten una cirurgia genital respecte de l’any 2008. Això és perquè la joventut està trencant el rígid binarisme transsexual clàssic. La transsexualitat s’obri cap a allò no binari. Cada vegada són més les persones que sol·liciten només canvis administratius i intervencions farmacològiques mínimes” comenta el doctor Gómez.