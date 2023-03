La sanitat valenciana farà segona prova de mamografia quan la primera siga positiva o no siga concloent

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha modificat el protocol de realització de mamografies al mateix temps que ha ampliat la cobertura poblacional, cosa que converteix la valenciana en una de les autonomies que més garanties ofereix de tot Espanya.

Així s’han pronunciat des del departament que dirigeix Miguel Mínguez després de denunciar el diputat del PP en les Corts José Juan Zaplana en À Punt que s’havia eliminat la segona prova per falta de personal: “Des de dimecres la Conselleria de Sanitat ha llevat aquesta segona lectura. Ara mateix, els radiòlegs només tindran una lectura de la mamografia per a les dones que estan fent-se la prevenció del càncer de mama”, ha dit Zaplana.

No obstant això, Sanitat ha eixit al pas d’aquestes declaracions i ha explicat que des d’aquest mes es farà la segona prova quan la primera siga positiva o quan no siga concloent. Fins ara en tots els casos es feia una segona mamografia de confirmació.

Al mateix temps han destacat que la Comunitat Valenciana té un programa de prevenció de càncer de mama “modèlic” i que va ser de les primeres autonomies a posar en marxa aquest servei: “Té una de les cobertures poblacionals més extenses. Comença als 45 anys (només hi ha cinc comunitats que comencen tan prompte) i, des d’enguany, s’estén fins als 74 anys, i és la Comunitat Valenciana la primera a fer-ho, juntament amb Andalusia”.

A més, han afegit que “altres comunitats autònomes com Navarra (una altra de les pioneres en aquest programa), el País Basc, Aragó, Múrcia, Astúries, Castella-la Manxa o Cantàbria fan una lectura única de les proves”.

Les mateixes fonts han assegurat que “els protocols europeus (Guia de Qualitat del Càncer de Mama i Colorectal de la Comissió Europea) recomanen especialment la doble lectura en el cas de radiòlegs no experts, és a dir, menys de 3.500 estudis a l’any”.

La Comunitat Valenciana “compta amb una plantilla formada íntegrament per radiòlegs experts i iniciarà de manera conjuntural un programa d’única lectura” i en el cas que hi haja “el mínim dubte sobre el resultat, es faran les revisions, lectures o proves complementàries que calga”, per la qual cosa han insistit que “la qualitat del programa de prevenció de Càncer de Mama de la Comunitat Valenciana està absolutament assegurada”.

Crítiques del PP

El president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ressaltat que “Puig està desprotegint a les dones davant del diagnòstic del càncer de mama i ha exigit que rectifique de manera immediata i torne a implantar la doble lectura en el diagnòstic de les mamografies”.

Mazón ha assegurat que “cal revertir de manera immediata aquesta situació i tornar a implantar aquesta doble lectura, que garanteix més seguretat per a la salut de les dones a la Comunitat Valenciana”.

La portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE en les Corts, Carmen Martínez, ha recordat al Partit Popular que “no tot val en política”. La dirigent socialista ha assegurat que “la sanitat pública valenciana compta amb programa de prevenció de càncer de mama modèlic i va ser de les primeres autonomies a posar en marxa aquest servei”, ha remarcat.

Martínez ha ressaltat que “la cobertura poblacional del programa de prevenció del càncer de mama és una de les més extenses, ja que comença als 45 anys i fins als 74 anys des d’enguany”. A més, ha subratllat que “la Conselleria de Sanitat començarà amb l’enviament massiu per a convidar a totes les dones de 25 a 65 anys a participar en el cribratge de càncer de cèrvix”.