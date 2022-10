La sanitat valenciana pagarà la sedació de les dones que avorten quan siguen derivades a les clíniques privades

La sanitat valenciana assumirà el cost de la sedació de les dones en les interrupcions voluntàries de l’embaràs quan siguen derivades als centres privats. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha actualitzat el seu protocol d’actuació per garantir la gratuïtat del procés arran de les denúncies d’agrupacions de facultatius. Fins hui, les dones que sol·licitaven una sedació o anestèsia general durant la intervenció quirúrgica havien d’assumir el cost, pròxim a 100 euros, si la intervenció es feia en una clínica privada per derivació del sistema públic.

Les associacions de facultatius consideraven que el pagament d’una acció complementària a la intervenció vulnerava un dels principis de la llei, que indica que l’avortament ha de ser gratuït en la sanitat pública. Segons el protocol, tot centre sanitari que faça interrupcions voluntàries de l’embaràs, tant de risc baix –inferiors a 14 setmanes de gestació– com de risc alt, ha de comptar amb un facultatiu especialista en anestèsia i reanimació, així com de l’equipament corresponent per a poder fer una sedació profunda o anestèsia general. A més, s’ha d’informar les dones dels riscos associats.

El departament que dirigeix Miguel Mínguez indica en el nou protocol que a les pacients se’ls farà una avaluació prèvia de l’estat de salut, i en cas de ser necessari, se sol·licitaran proves complementàries. Totes hauran de tindre dos consentiments informats: l’un sobre els riscos del procediment diagnòstic i terapèutic i l’altre sobre els del procediment de sedació o anestèsia general.

Informació i finançament dels anticonceptius

La nova norma inclou també la necessitat d’assessorament anticonceptiu a les pacients que hagen d’avortar. En aquest sentit, apunta Sanitat, s’oferirà a la pacient la possibilitat d’implantar-se en el mateix acte assistencial un anticonceptiu de llarga duració –un dispositiu intrauterí, el conegut DIU– amb la finalitat d’evitar futurs embarassos no volguts. En cas que la pacient ho accepte, Sanitat costejarà la implantació i el seguiment.

En la Comunitat Valenciana hi ha una xarxa de 81 Centres de Salut Sexual i Reproductiva distribuïts en els 24 departaments de salut amb l’objectiu de garantir l’atenció en salut sexual i reproductiva a tota la ciutadania. Per millorar la coordinació, Sanitat ha creat una comissió de seguiment, que recollirà propostes per a millorar l’atenció integral. Un dels objectes d’estudi i reivindicació dels col·lectius vinculats és buscar la fórmula per a garantir l’objecció de consciència dels metges amb el dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs, com marca la llei. Malgrat que el dret està reconegut, en alguns centres públics no es fan avortaments perquè tot el personal es declara objector de consciència.